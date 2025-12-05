Second Opening International Research Center Gender and Performativity (ICGP) an der mdw

Wien (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Start des International Research Center Gender and Performativity (ICGP) im Sommer 2025 folgen vom 10. bis 12.12.2025 weitere Highlights anlässlich eines „Second Opening“: Die Veranstaltung konzentriert sich auf Dragging, Rassialisierung und die aktuellen politischen Herausforderungen in verschiedenen geografischen, historischen und performativen Kontexten. Auf dem Programm stehen die Antrittsvorlesung von Evelyn Annuß zum Thema „Dirty Dragging“, ein internationales Symposium mit renommierten Wissenschaftler_innen, Performancekünstler_innen und Filmemacher_innen aus aller Welt sowie eine Buchvorstellung der ersten ICGP-Publikationen und eine internationale Diskussionsrunde zum Thema Komplizenschaft und Kritik in der Wissenschaft, begleitet von einer künstlerischen Forschungsvorführung zum Thema „Filmische Solidaritäten“.

Termine:

Eröffnung und Antrittsvorlesung „Dirty Dragging: On Gender, ‚Race‘, and Transgression“:

10.12.2025, 18 Uhr, Fanny Hensel-Saal & Bankettsaal, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Symposium und Buchpräsentation:

11.12.2025, 10 bis 18 Uhr

18 Uhr: Buchpräsentation „Facing Drag - Gender Bending and Racialized Masking in Performing Arts and Popular Culture“ von Evelyn Annuß, Raz Weiner (eds.) und „Dirty Dragging - Performative Transpositions" von Evelyn Annuß. Beide Bücher sind bei mdwPress erschienen. mdwPress ist der Open Access Wissenschaftsverlag der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Fanny Hensel Saal, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Internationaler Roundtable und Artistic Research Screening:

12.12.2025, ICGP und Blickle Kino

Alle Details und Anmeldung unter https://www.mdw.ac.at/icgp/events/second-opening-of-the-international-research-center-gender-and-performativity-icgp/