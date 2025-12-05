BIOGENA und SalzburgerLand Tourismus: Gemeinsam für ein Leben voller Gesundheit, Natur und Inspiration

Hallwang (OTS) -

Zwei starke Partner bündeln ihre Kräfte: die SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG) und das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA starten eine neue Kooperation, die ganz im Zeichen von Lebensfreude, Wohlbefinden und der Kraft der Natur steht.

Das SalzburgerLand ist ein Ort, an dem Berge, Seen und gelebte Tradition zu einem einzigartigen Lebensgefühl verschmelzen. Hier finden Menschen Ruhe, Energie und Inspiration. BIOGENA teilt diese Werte – und ergänzt sie mit seiner wissenschaftlich fundierten Expertise für Gesundheit, Ernährung und Prävention. Gemeinsam möchten die beiden Partner zeigen, wie sehr Natur und Wissen zusammenwirken können, um Körper, Geist und Seele zu stärken.

Gerade in einer schnelllebigen Welt voller Reize setzen beide Unternehmen bewusst auf Achtsamkeit und Entschleunigung. Im Rahmen der Kooperation wird eine inspirierende Storytelling-Reihe unter dem Titel „Mindful Escapes“ entwickelt. In Videoformaten und begleitenden Online-Kampagnen werden besondere Orte und Gesundheitsangebote des SalzburgerLandes vorgestellt – immer verbunden mit Wissen über Ernährung, Bewegung und die positiven Effekte einer intakten Natur.

Unterstützt wird diese Erzählweise von gemeinsamen Botschaftern, Athleten und Influencern, die aus eigener Erfahrung zeigen, wie eng Natur, Gesundheit und Ernährung miteinander verbunden sind. Ziel der Zusammenarbeit ist es, praktische Tipps und Impulse zu vermitteln, wie man durch die Kombination von Bewegung, Naturerleben und Mikronährstoffkompetenz zu mehr Wohlbefinden findet – und damit ein bewussteres, gesünderes Leben führen kann.

„Das SalzburgerLand steht für eine einzigartige Kombination aus Natur, Bewegung und Regeneration. Mit BIOGENA haben wir einen Partner an unserer Seite, der unsere Vision von einem gesunden, nachhaltigen Lebensstil perfekt ergänzt. Gemeinsam können wir Gästen und Einheimischen noch stärker zeigen, wie wohltuend und inspirierend alpine Gesundheit, Achtsamkeit und sportliche Aktivität in unserer Region sind – und das Sportland SalzburgerLand für eine gesundheitsbewusste, sportlich aktive Zielgruppe noch nahbarer machen“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer von SalzburgerLand Tourismus.

Stefan Klinglmair, COO BIOGENA Group, betont: „BIOGENA ist in Salzburg zuhause – hier entwickeln und produzieren wir, und hier schlägt unser unternehmerisches Herz. Die Zusammenarbeit mit der SalzburgerLand Tourismus GmbH verbindet diese Herkunft mit unserer Mission, Menschen für echte Gesundheitsqualität zu begeistern. Das SalzburgerLand ist dafür der ideale Partner.“

Mit dieser Partnerschaft entsteht eine Allianz, die weit über klassische Marketingmaßnahmen hinausgeht: Es geht um eine Haltung, die Menschen einlädt, die Schönheit des SalzburgerLandes zu genießen – und dabei gleichzeitig achtsam mit sich selbst umzugehen.