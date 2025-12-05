  • 05.12.2025, 08:46:33
bellaflora: Weihnachtsbäume von heimischen Weihnachtsbaumbauern

Weihnachtsbaumwald bei allen 26 Filialen

Weihnachtsbaumwald bei bellaflora: Heimische, freistehende Christbäume können direkt vor Ort ausgewählt werden.
Linz-Leonding (OTS) - 

Rund 30.000 heimische, freistehende Weihnachtsbäume bilden heuer bei allen 26 bellaflora-Standorten offene Weihnachtsbaumwälder. Die Bäume stammen aus langjährigen Partnerschaften mit fünf österreichischen Weihnachtsbaumbauern und gelangen frisch geschlagen auf kürzestem Weg in die Filialen. Kund*innen können die Bäume direkt vor Ort betrachten, vergleichen und ihren Baum auswählen. Für alle, die nicht die Möglichkeit haben, in den Wald zu fahren, schaffen die offenen Weihnachtsbaumwälder bei bellaflora ein naturnahes Auswahl-Erlebnis. Österreichische Weihnachtssterne, winterliche Pflanzen und getopfte Bäume ergänzen das Erlebnis in den bellaflora Filialen. Zudem zeigen die großen bellaflora Weihnachtswelten in Linz-Leonding, Klagenfurt und Wiener Neustadt drei inspirierende Trendwelten mit vielen Deko Tipps, DIY-Ideen und Last-Minute-Geschenken. Weitere Bilder und Informationen finden Sie hier.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IMR

