  • 05.12.2025, 08:30:32
  • /
  • OTS0015

Kinderwelt: Bräuche bewahren – Gemeinschaft erleben

Adventzeit bringt Menschen zusammen und hält österreichische Kultur lebendig

Wien (OTS) - 

Einen Tag vor dem Nikolo betont die Österreichische Kinderwelt den Wert heimischer Traditionen. Sie verbinden Generationen, geben Orientierung und stärken unsere kulturelle Identität. Gerade in der Advent- und Weihnachtszeit wird sichtbar, wie gemeinsame Rituale Wärme, Geborgenheit und ein starkes Gemeinschaftsgefühl schaffen.

„Bräuche wie der Nikolausbesuch, Adventfeiern oder das Warten aufs Christkind sind weit mehr als liebgewonnene Rituale. Sie schenken Kindern Staunen, vermitteln Werte wie Dankbarkeit und Zusammenhalt und schaffen Erinnerungen fürs Leben“, sagt Paul Zwiefelhofer, Obmann der Österreichischen Kinderwelt.

Auch heuer zeigt sich, wie groß die Freude an traditionellen Angeboten ist: Die Österreichische Kinderwelt bietet Nikolo-Besuche, Bastelaktionen fürs „Warten aufs Christkind“, Programm auf Adventmärkten und das Gestalten von Adventkränzen.

„Wir kommen auch gerne zu Ihnen in die Gemeinde, in den Betrieb oder zu Ihrer Veranstaltung“, ergänzt Barbara John, Bundesgeschäftsführerin der Österreichischen Kinderwelt. „Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Advent- und Weihnachtszeit als besondere Zeit des Miteinanders zu gestalten und unsere Traditionen weiterzugeben.“

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Kinderwelt
Barbara John, BSc
Telefon: +43 664 188 6215
E-Mail: barbara.john@kinderwelt.at
Website: https://kinderwelt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KDW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright