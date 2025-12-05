Kinderwelt: Bräuche bewahren – Gemeinschaft erleben

Wien (OTS) -

Einen Tag vor dem Nikolo betont die Österreichische Kinderwelt den Wert heimischer Traditionen. Sie verbinden Generationen, geben Orientierung und stärken unsere kulturelle Identität. Gerade in der Advent- und Weihnachtszeit wird sichtbar, wie gemeinsame Rituale Wärme, Geborgenheit und ein starkes Gemeinschaftsgefühl schaffen.

„Bräuche wie der Nikolausbesuch, Adventfeiern oder das Warten aufs Christkind sind weit mehr als liebgewonnene Rituale. Sie schenken Kindern Staunen, vermitteln Werte wie Dankbarkeit und Zusammenhalt und schaffen Erinnerungen fürs Leben“ , sagt Paul Zwiefelhofer, Obmann der Österreichischen Kinderwelt.

Auch heuer zeigt sich, wie groß die Freude an traditionellen Angeboten ist: Die Österreichische Kinderwelt bietet Nikolo-Besuche, Bastelaktionen fürs „Warten aufs Christkind“, Programm auf Adventmärkten und das Gestalten von Adventkränzen.

„Wir kommen auch gerne zu Ihnen in die Gemeinde, in den Betrieb oder zu Ihrer Veranstaltung“, ergänzt Barbara John, Bundesgeschäftsführerin der Österreichischen Kinderwelt. „Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Advent- und Weihnachtszeit als besondere Zeit des Miteinanders zu gestalten und unsere Traditionen weiterzugeben.“