Jura Soyfer: Sprachen und Weltzugänge
Zur Installation Welt der Widersprüche im Kontext tiefgreifender Umbrüche in der digitalen Welt
Am 8.12.2025 ist Soyfers 113. Geburtstag. Die Installation Welt der Widersprüche verweist auf die komplexe Konstituierung des Soyferschen Kunstwerkes: Sprachen, Theater, Musik, Bilder. Einiges wurde an neuer Öffentlichkeit für Soyfer durch Digitalität seit den 1980er Jahren ermöglicht. Nun erfolgt aber durch KI (Keine Intelligenz, sondern Reproduktion) eine Einschränkung durch deren Art der Welterfassung und Wiedergabe der Sammelergebnisse. Schon zuvor verweisen die Abfrageergebnisse von Suchmaschinen auf Algorithmen mit nicht nur regionaler Beschränkung der Suchergebnisse, sondern auch strukturellen, sprachlichen Fragwürdigkeiten. Die Fehler bei den Übersetzungen verweisen auf Grundsatzprobleme maschineller Übersetzungen. Die Verbindung von Theater und Digitalität bedarf der Innovationen. Vertonungen von Soyfer Texten gibt es viele, Aufführungen vor allem im Zusammenhang mit Theatern. Neue Bilder begleiten das Soyfersche Werk und seine Öffentlichkeiten. Die Schäden durch KI verbreiten sich im Kontext des Unverständnisses zu Sprachen, Kulturen, Digitalität in ihren gesellschaftlichen Bedeutungen. Die Kriege in der Ukraine, Gaza, die militärischen Bedrohungen Lateinamerikas etc. sind auch Ausdruck des Scheiterns eines digitalen Konzeptes, dessen Wording der Offenheit (Windows) der realen Nutzung widersprach und widerspricht. Gekämpft wird um eine neue Weltwährung im Kontext des Verfalls des Dollars. Mit dem Projekt Jura Soyfer soll gezeigt werden, was für Künste auch in Zeiten existentieller Bedrohungen möglich ist. Jura Soyfers Werk war und ist lebendig nach all den (blutigen) Katastrophen des 20. und 21. Jahrhunderts vor allem auch unter Einsatz neuer Technik. Das Verbindende in der Soyfer Rezeption weltweit ist der Versuch, Kunst als Kunst wirksam bleiben zu lassen in ihrem Humanismus auch im Kontext neuer Technologien und deren Zerstörungen in der Überhebung über Menschen, die auch durch sprachliche Fragwürdigkeiten wie “digitaler Humanismus" (Maschinen Humanismus) und ”Künstliche Intelligenz" zum Ausdruck kommen. (Sprachlich wird jeweils das Gegenteil des Programms ausgedrückt.)
