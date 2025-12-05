Bundesheer: Brigadier Philipp Ségur-Cabanac wird Kommandant der Theresianischen Militärakademie

Wien (OTS) -

Brigadier Philipp Ségur-Cabanac wird der neue Kommandanten der Theresianischen Militärakademie. Mit der Übernahme dieser verantwortungsvollen Funktion wird er künftig die Agenden des Akademiekommandanten übernehmen und damit die Offiziersanwärter des Österreichischen Bundesheeres prägen. Er folgt Generalmajor Karl Pronhagel, der seit 2016 diese Funktion innehatte.

„Mit Brigadier Philipp Ségur-Cabanac übernimmt ein erfahrener, strategisch denkender und hoch angesehener Offizier die Führung der Militärakademie. Seine Expertise in der militärischen Führungsausbildung und seine breite internationale Erfahrung machen ihn zur idealen Besetzung für diese Schlüsselposition. Ich wünsche ihm für diese Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Brigadier Ségur-Cabanac verfügt über langjährige Erfahrung in Führungs-, Stabs- und Auslandseinsätzen. Er war unter anderem in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen im Bundesheer tätig, darunter in der Funktion als Kommandant des Jagdkommandos, der militärstrategischen Grundsatzplanung, der Führungsausbildung sowie in internationalen Missionen. Seine militärische Laufbahn ist geprägt von einer konsequenten Ausrichtung auf Aus- und Weiterbildung, strategische Führung und Personalentwicklung. Neben seiner militärischen Qualifikation absolvierte er mehrere internationale Kurse und Führungsprogramme. Brigadier Ségur-Cabanac ist verheiratet und hat vier Kinder.

Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ist die älteste bestehende Militärakademie der Welt und bildet seit 1752 Offiziere des Österreichischen Bundesheeres aus. Sie steht für eine moderne, praxisnahe Offiziersausbildung, die militärisches Fachwissen, Führungsfähigkeiten und akademische Grundlagen vereint. Die Militärakademie bildet Offiziere in den Fachhochschul-Bachelorstudiengängen „militärischen Führung“ und „Militärische informations- & kommunikationstechnologische Führung“ aus.