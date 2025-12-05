„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit sieht keine wirtschaftliche Kompetenz bei FPÖ

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 1. bis 4. Dezember 2025 in einer Online-Befragung wissen, ob die FPÖ unter Parteiobmann Herbert Kickl aktuelle Probleme lösen kann. Die Frage lautete: „Egal, welche Partei Sie wählen: Verfügt die FPÖ unter Herbert Kickl über konkrete und realistische politische Konzepte, um die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme Österreichs zu lösen?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt:

47 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die freiheitliche Partei unter Herbert Kickl keine geeigneten Konzepte hat, um die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme der Republik zu lösen. 32 Prozent glauben an die Problemlösungskompetenz der FPÖ in dieser schwierigen Wirtschaftslage, 19 Prozent der Befragten sprechen ihr teilweise eine Kompetenz zu. Zwischen den Wählergruppen zeigt sich ein eindeutiges Bild. Die blaue Wählerschaft ist mit 69 Prozent von der wirtschaftlichen Kompetenz der FPÖ unter Kickl überzeugt. ÖVP- (69 Prozent), SPÖ- (68 Prozent), Grün- (75 Prozent) und NEOS-Wähler:innen (87 Prozent) sprechen der freiheitlichen Partei die Fähigkeit ab, die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme mit ihren Konzepten lösen zu können.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die FPÖ als Oppositionspartei tut sich in der aktuellen wirtschaftlichen und budgetären Notsituation des Landes sehr leicht, da man keine Verantwortung trägt. Das Vertrauen in die wirtschaftliche Kompetenz der FPÖ ist aber schwach ausgeprägt – außer natürlich in der blauen Wählerschaft. Der Mitbewerb sollte sich aber nicht zu früh freuen, in anderen Umfragen wird auch diesem kein allzu gutes Zeugnis ausgestellt.“



