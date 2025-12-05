3. Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement verliehen

Wien (OTS) -

Das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz haben im Rahmen einer feierlichen Gala im Wiener Rathaus zum dritten Mal den Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement verliehen. Insgesamt 13 Freiwilligenorganisationen wurden am Vorabend des „Internationalen Tags des Ehrenamts“ in vier Hauptkategorien sowie mit einem Sonderpreis für Freiwilligenkoordination ausgezeichnet. Die Preisträger:innen wurden von einer Fachjury aus 201 eingelangten Einreichungen ausgewählt.

Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie:

„Fast die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher engagiert sich freiwillig – im Verein, bei der Feuerwehr oder überall dort, wo Menschen Unterstützung brauchen. Ehrenamt ist das ‚Wir‘ in Österreich. Das Selbstverständnis, dass man zusammenhilft, wenn’s gebraucht wird. Menschen nehmen sich Zeit, packen an und halten damit unser Land zusammen. Mit dem Staatspreis würdigen wir genau dieses Miteinander und all jene, die Österreich mit ihrem Einsatz jeden Tag ein Stück besser machen.“

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz:

„Freiwilliges Engagement ist unverzichtbar – ob bei der Begleitung älterer Menschen, in der Wohnungslosenhilfe, im Rettungswesen und Katastrophenschutz, bei Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, bei der Stärkung der psychischen Gesundheit oder in vielen anderen wesentlichen Bereichen des Zusammenlebens. Dieses Engagement schafft Nähe, Vertrauen und echte Unterstützung – genau dort, wo sie am meisten gebraucht wird. Der Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement lenkt den Blick auf diese oft stillen, aber umso bedeutenderen Beiträge zum sozialen Zusammenhalt in unserem Land.“

Die Preisträger:innen

Kategorie Innovation

1. Platz: Klimabilanz des Alpenvereins | Österreichischer Alpenverein

2. Platz: neunerhaus Tierarztpraxis |neunerhaus – Hilfe für obdachlose Menschen

3. Platz: Social Impact HUB | Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen

Kategorie Generationen

1. Platz: midanond oid werdn | Landjugend Neukirchen an der Enknach

2. Platz: youngCares | Caritasverband der Erzdiözese Salzburg

3. Platz: Wiener Lesepatinnen und Lesepaten | stay.together - Verein zur Förderung des Ehrenamts im Bildungswesen

Kategorie Inklusion

1. Platz: Café Donnschta im W*ORT | Verein FÜRW*ORT

2. Platz: Heute bin ich im Publikum, morgen Veranstalter:in und übermorgen Künstler:in | Verein Kunst- und Kulturhaus Vöcklabruck (OKH)

3. Platz: Hands Up - Guck mal, wer da spricht | Landjugend Tarsdorf

Kategorie Katastrophenschutz und Notfallhilfe

1. Platz: Team Österreich - Eine Initiative von Österreichischem Roten Kreuz und Hitradio Ö3 | Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich

2. Platz: Schutzzelt | Pfadfinder*innen Steiermark

3. Platz: Helfen kann jede:r, nichts tun ist der einzige Fehler | SINUS Linz – interdisziplinäre Notfallinitiative Linz

Sonderpreis für Freiwilligenkoordination

Der Sonderpreis ging an den Verein „Sindbad - Mentoring für Jugendliche Österreich“

Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement

Der Staatspreis holt innovative Projekte, herausragende Leistungen und persönlichen Einsatz auf die Bühne, die durch ihr Engagement und ihre kreativen Ansätze den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Die Einreichungen werden von einer hochkarätigen Fachjury anhand von Kriterien wie persönliches Engagement, Wirkung oder gesellschaftlicher Mehrwert bewertet.

Die Siegerprojekte in den vier Hauptkategorien – „Innovation“, „Generationen“, „Inklusion“ und „Katastrophenschutz und Notfallhilfe“ – erhielten neben Trophäe und Urkunde – ein Preisgeld in der Höhe von 5.000 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten 3.000 Euro bzw. 1.000 Euro. Um die Bedeutung und den Mehrwert der Freiwilligenkoordination zu unterstreichen, wird unter allen Einreichungen zudem ein mit 5.000 Euro dotierter Sonderpreis für Freiwilligenkoordination verliehen.

Koordiniert wird der Staatspreis von der österreichweiten Servicestelle für freiwilliges Engagement freiwillig-engagiert.at. Sie bietet einen Online-Überblick über Aktivitäten und Angebote der österreichischen Freiwilligenzentren und -organisationen, vermittelt Interessierte an die passenden Einrichtungen, vernetzt Freiwilligenorganisationen und dient als Wissens- und Austauschort zur gemeinsamen Ideenentwicklung im Freiwilligenbereich.

Fotos der Preisverleihung und Informationen zum Staatspreis sowie allen Preisträger:innen finden Sie unter freiwilligenstaatspreis.at.