Wien begrüßt Teilnahme von Israel am ESC

Wien (OTS) -

Allen voran zeigt sich Bürgermeister Michael Ludwig erfreut, wird der ESC 2026 doch in Wien ausgerichtet: „Ich begrüße die Entscheidung, dass Israel am ESC teilnehmen wird, ausdrücklich. Israelische Künstler*innen sollen und werden bei uns immer ihre Darbietungen durchführen können. Generell bin ich skeptisch, was den Boykott von Künstlerinnen und Künstlern angeht – insbesondere, wenn es ihre Herkunft betrifft. Wien wird erneut unter Beweis stellen, dass es ein großartiger Gastgeber für Menschen aus aller Welt ist, bei dem sich alle wohl und sicher fühlen.“

Auch Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak begrüßt die Entscheidung, „die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest 2026 zu ermöglichen. Wien steht für Offenheit, Vielfalt und kulturellen Dialog. Für uns sind das Werte, die gerade jetzt wichtiger denn je sind. Der Eurovision Song Contest in Wien wird ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und gegen jede Form von Ausgrenzung setzen. Wien hat mehrfach bewiesen, dass es sich als Weltbühne präsentieren kann – und dabei solidarisch, nachhaltig und inklusiv ist."

Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Stadt Wien, betont dieses wichtige Zeichen für die ESC-Gesinnung: “Wien wird 2026 zeigen, dass ‚United by Music‘ mehr ist als ein Motto – es ist ein Versprechen. Der Eurovision Song Contest verbindet Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, und genau dafür steht unsere Stadt: für Offenheit, Respekt und die Freiheit künstlerischen Ausdrucks. Wir begrüßen die Entscheidung, Israel die Teilnahme zu ermöglichen. Als Host City schaffen wir ein sicheres, inklusives und inspirierendes Umfeld für Delegationen, Künstler*innen und Fans aus aller Welt. Wien wird im Mai 2026 erneut beweisen, dass es eine Bühne bietet, auf der Vielfalt gelebt und Zusammenhalt spürbar wird. Wir freuen uns auf die größte Live-Musik-Show der Welt.”