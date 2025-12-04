Kulinarisches zu Weihnachten

St. Pölten (OTS) -

Kulinarische Weihnachtsgeschenke selber machen - wie das mit einfachen und nachhaltigen Rezepten gelingt, zeigt eine Seminarbäuerin aus Oberösterreich. Carola Neulinger aus Liebenau im Mühlviertel hat als ehemalige Wirtin und Frau eines Fleischermeisters ihre Gäste immer schon mit Köstlichkeiten aus der hauseigenen Fleischerei verwöhnt. Sie gibt ihr fundiertes Wissen rund um Fleischverarbeitung und regionale Lebensmittel auch in Kochkursen weiter. Für „Land und Leute“ gibt sie Rezepttipps zu Fleisch im Rexglas, Wildleberstreichwurst und Gewürzmostlikör, die man an seine Lieben verschenken kann.

Weitere vorweihnachtliche Themen von „Land und Leute“ am 13. Dezember:

Advent der jungen Leute

Pferdekutschen weihnachtlich schmücken, trainieren für die Weihnachtsaufführung hoch zu Ross, Hufeisen zu Glücksbringern veredeln und Spenden für ein Kinderhospiz sammeln: in der Landwirtschaftlichen Fachschule Tullnerbach in Niederösterreich begleiten wir junge Menschen im Advent.

Kärntner Bergadvent

Beim Mallnitzer Bergadvent in der Nationalpark-Region Hohe Tauern stehen Echtheit, Qualität und Tradition im Vordergrund. Ein 3,5 km langer romantischer Adventweg führt auf 1.200 m Seehöhe durch und um den Kärntner Ort in den Bergen.

„Kripperl der Steiermark“

Bei einem Spaziergang durch die kleine steirische Gemeinde Pürgg kommt eine besondere Adventstimmung auf: zwischen historischen Häusern, einer uralten Kirche, einer liebevoll gepflegten Familienkrippe oder einem Tassenmuseum. Schon der Dichter Peter Rosegger hat Pürgg als Kripperl der Steiermark bezeichnet.

Hollensteiner Kripperlroas

In Hollenstein in Niederösterreich hilft der ganze Ort zusammen, um den gemeinsamen Kripperlweg zu gestalten. Mit einem Hirten kann man sich hier auf die Kripperlroas machen: rund 40 – zum Großteil selbst gemachte – Kripperl säumen den Weg zur großen Felsenkrippe.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer