- 04.12.2025, 16:46:03
- /
- OTS0222
Schülerunion Österreich & Bundesschulsprecherin begrüßen Entbürokratisierung im Bildungsbereich
Am 03.12.2025 präsentierte die österreichische Bundesregierung ihr Entbürokratisierungspaket, welches auch im Bildungsbereich Fortschritt bedeutet.
Bundesobmann Maximilian Pech begrüßt das von der österreichischen Bundesregierung präsentierte Entbürokratisierungspaket. Diese Entbürokratisierung schafft auch im Bildungsbereich Erleichterung und Freiräume, die letztendlich auch den österreichischen Schüler:innen zugutekommen. Er fügt an: „Lehrpersonen sollten sich auf ihren Unterricht fokussieren können und nicht unter Bürokratie-Bergen begraben werden!“
„Entbürokratisierung bedeutet, im Bildungssystem Freiräume zu schaffen, die es gerade jetzt dringend braucht. Durch die Modernisierung der IT-Schulverwaltung und das Ende der doppelten Berichtspflichten werden Arbeitsabläufe entscheidend vereinfacht und Lehrkräfte sowie Schulleitungen spürbar entlastet. Ein wichtiger Schritt, um Kapazitäten für die Arbeit mit Schüler:innen zu schaffen“, so Bundesobmann Maximilian Pech.
Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl fügt hinzu: „Einerseits spüre ich in meiner Schule, wie viel Verwaltungsaufwand Lehrpersonen haben und so die Arbeit mit uns Schüler:innen teilweise in den Hintergrund rückt. Andererseits machen mich als Bundesschulsprecherin immer wieder Lehrpersonen und Lehrpersonenvertreter:innen auf den riesigen Verwaltungsaufwand, den sie in ihrem Beruf haben, aufmerksam. Die jetzt vorgelegten Entbürokratisierungs-Maßnahmen sind das Richtige für die Schule von morgen!“
Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2025/26 23 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl kommt ebenfalls von der Schülerunion.
Rückfragen & Kontakt
Jonas Pichlbauer
Pressesprecher Schülerunion Österreich
Telefon: +43 664 5174064
E-Mail: jonas.pichlbauer@schuelerunion.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OSU