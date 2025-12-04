Schülerunion Österreich & Bundesschulsprecherin begrüßen Entbürokratisierung im Bildungsbereich

Wien (OTS) -

Bundesobmann Maximilian Pech begrüßt das von der österreichischen Bundesregierung präsentierte Entbürokratisierungspaket. Diese Entbürokratisierung schafft auch im Bildungsbereich Erleichterung und Freiräume, die letztendlich auch den österreichischen Schüler:innen zugutekommen. Er fügt an: „Lehrpersonen sollten sich auf ihren Unterricht fokussieren können und nicht unter Bürokratie-Bergen begraben werden!“

„Entbürokratisierung bedeutet, im Bildungssystem Freiräume zu schaffen, die es gerade jetzt dringend braucht. Durch die Modernisierung der IT-Schulverwaltung und das Ende der doppelten Berichtspflichten werden Arbeitsabläufe entscheidend vereinfacht und Lehrkräfte sowie Schulleitungen spürbar entlastet. Ein wichtiger Schritt, um Kapazitäten für die Arbeit mit Schüler:innen zu schaffen“, so Bundesobmann Maximilian Pech.

Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl fügt hinzu: „Einerseits spüre ich in meiner Schule, wie viel Verwaltungsaufwand Lehrpersonen haben und so die Arbeit mit uns Schüler:innen teilweise in den Hintergrund rückt. Andererseits machen mich als Bundesschulsprecherin immer wieder Lehrpersonen und Lehrpersonenvertreter:innen auf den riesigen Verwaltungsaufwand, den sie in ihrem Beruf haben, aufmerksam. Die jetzt vorgelegten Entbürokratisierungs-Maßnahmen sind das Richtige für die Schule von morgen!“

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2025/26 23 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl kommt ebenfalls von der Schülerunion.