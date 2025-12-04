AVISO: Spatenstich für Internationalen Fernbus-Terminal Wien

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 9. Dezember, erfolgt der Spatenstich für den neuen internationalen Fernbus-Terminal, der beim Stadion Center am Handelskai im zweiten Bezirk errichtet wird. Er wird, neben dem Flughafen Wien und dem Wiener Hauptbahnhof, die dritte starke Säule im Personen-Fernverkehr sein. Realisiert wird das Projekt in der Struktur der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH.



Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 9. Dezember 2025, 11:00 Uhr

Ort: Stephanie-Endres-Straße 5, 1020 Wien (Parkmöglichkeit im Stadion Center)



Teilnehmer*innen:

Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

Markus Ornig, Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat und Landtag

Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher zweiter Bezirk

