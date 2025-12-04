- 04.12.2025, 16:09:36
- /
- OTS0218
AVISO: Spatenstich für Internationalen Fernbus-Terminal Wien
Am Dienstag, den 9. Dezember, erfolgt der Spatenstich für den neuen internationalen Fernbus-Terminal, der beim Stadion Center am Handelskai im zweiten Bezirk errichtet wird. Er wird, neben dem Flughafen Wien und dem Wiener Hauptbahnhof, die dritte starke Säule im Personen-Fernverkehr sein. Realisiert wird das Projekt in der Struktur der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH.
Die Vertreter*innen der Medien sind zum Spatenstich herzlich eingeladen!
Bitte merken Sie vor:
Zeit: Dienstag, 9. Dezember 2025, 11:00 Uhr
Ort: Stephanie-Endres-Straße 5, 1020 Wien (Parkmöglichkeit im Stadion Center)
Teilnehmer*innen:
Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales
Markus Ornig, Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat und Landtag
Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher zweiter Bezirk
Anmeldung unter: presse@wienholding.at
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Wolfgang Trimmel
Unternehmenskommunikation WSE Wiener Standortentwicklung GmbH
Mobil: +43 (0)664 884 55 319
E-Mail: wolfgang.trimmel@wse.at
Lukas Nigl
Unternehmenskommunikation WSE Wiener Standortentwicklung GmbH
Mobil: +43 (0)676 443 21 88
E-Mail: lukas.nigl@wse.at
Wolfgang Gatschnegg
Wien Holding
Konzernsprecher/Leitung Corporate Communications
Telefon: +43 1 408 25 69 – 21
Mobil: +43 664 82 68 216
E-Mail: w.gatschnegg@wienholding.at
www.wienholding.at
