AVISO: Spatenstich für Internationalen Fernbus-Terminal Wien

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, den 9. Dezember, erfolgt der Spatenstich für den neuen internationalen Fernbus-Terminal, der beim Stadion Center am Handelskai im zweiten Bezirk errichtet wird. Er wird, neben dem Flughafen Wien und dem Wiener Hauptbahnhof, die dritte starke Säule im Personen-Fernverkehr sein. Realisiert wird das Projekt in der Struktur der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH.

Die Vertreter*innen der Medien sind zum Spatenstich herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 9. Dezember 2025, 11:00 Uhr
Ort: Stephanie-Endres-Straße 5, 1020 Wien (Parkmöglichkeit im Stadion Center)

Teilnehmer*innen:

  • Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

  • Markus Ornig, Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat und Landtag

  • Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher zweiter Bezirk

Anmeldung unter: presse@wienholding.at

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Wolfgang Trimmel
Unternehmenskommunikation WSE Wiener Standortentwicklung GmbH
Mobil: +43 (0)664 884 55 319
E-Mail: wolfgang.trimmel@wse.at

Lukas Nigl
Unternehmenskommunikation WSE Wiener Standortentwicklung GmbH
Mobil: +43 (0)676 443 21 88
E-Mail: lukas.nigl@wse.at

Wolfgang Gatschnegg
Wien Holding
Konzernsprecher/Leitung Corporate Communications
Telefon: +43 1 408 25 69 – 21
Mobil: +43 664 82 68 216
E-Mail: w.gatschnegg@wienholding.at
www.wienholding.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

