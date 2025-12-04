YouTube Jahrescharts: Seiler und Speer unter den Top 10 beliebtesten Musikvideos in Österreich

Wien (OTS) -

YouTube präsentiert die jährlichen Trendlisten. Die Austropop-Band Seiler und Speer sowie das österreichische DJ-Duo Harris & Ford sind in den Top 10 der Jahrescharts vertreten.

Top Musikvideos: Wackelkontakt (Oimara), Golden (KPop Demon Hunters), Ciganka (Trile)

Wackelkontakt (Oimara), Golden (KPop Demon Hunters), Ciganka (Trile) Top Creator: Mr. Beast, Double Date, Alejo Igoa

„ Unsere Top-Trendlisten spiegeln wie immer den aktuellen Zeitgeist wider. Dieses Jahr haben wir erlebt, wie Kreative bestehende Trends – von 'Squid Game' bis 'K-Pop Demon Hunters' – aufgegriffen und zu einem riesigen Erfolg gemacht haben. Ob es nun das Comeback älterer Songs wie 'Rock That Body' durch Shorts ist oder der wachsende Einfluss internationaler Trends wie 'Labubu': YouTube bleibt die ultimative Plattform für gemeinsame Popkultur-Erlebnisse “, sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, YouTube Pressesprecher.

Die vollständigen YouTube-Jahresend-Listen für Österreich

Seiler und Speer in den Top 10 der Musikvideos

Die Liste der Top 10 Musikvideos ist eine Mischung aus verschiedenen Musikgenres. Mit der Band Seiler und Speer und dem DJ-Duo Harris & Ford sind auch österreichische Künstler im Ranking vertreten. Nummer eins ist der bayerische Sänger Oimara mit dem Hit „Wackelkontakt", gefolgt von einem Lied der fiktiven K-Pop-Girlgroup aus dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters".

Top 10 Musikvideos

MrBeast auch dieses Jahr unter den Top 10 Creator

Die Liste der Top Creator wird angeführt von dem amerikanischen YouTuber MrBeast, der schon letztes Jahr zu den beliebtesten Creators zählte. Auf Platz zwei sind vier Australier:innen, die auf ihrem Kanal „Double Date” Challenges absolvieren. Den dritten Stockerlplatz belegt der Comedy-Kanal „Alejo Igoa”.

Top 10 Creator

