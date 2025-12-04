Tag des Ehrenamts – Wiener Ehrenamtswoche stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt schon im Klassenzimmer

Wien (OTS) -

Am 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamts, zeigt Wien, wie jung gelebter Zusammenhalt aussehen kann. Seit 2021 ermöglicht die Wiener Ehrenamtswoche Kindern und Jugendlichen, freiwilliges und gemeinnütziges Engagement hautnah zu erleben. Der Termin für 2026 steht auch schon fest. Interessierte Vereine und Organisationen können ab 7. Jänner ihre Projekte einreichen.

„Einfach machen!“ – Ehrenamt als Lernerfahrung

Kurz vor den Sommerferien heißt es für zahlreiche Schulklassen jedes Jahr „Einfach machen!“ – in Projekten von gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und städtischen Einrichtungen können Schüler*innen aktiv werden: für die Umwelt, für die Gesellschaft, für Wien. Die nächste Wiener Ehrenamtswoche findet von Mittwoch, 24. Juni bis Mittwoch, 1. Juli 2026 statt und bringt damit bereits zum sechsten Mal Schulklassen und Organisationen zusammen.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling betont die Bedeutung des Projekts:„19.500 engagierte Schüler*innen seit 2021, das ist ein starkes Zeichen dafür, wie sehr junge Menschen bereit sind, sich einzubringen. Die Wiener Ehrenamtswoche schafft Begegnungen, öffnet Türen zu neuen Erfahrungen und macht das Ehrenamt für Kinder und Jugendliche greifbar. Das erfolgreiche Bildungsformat ist ein wichtiger Baustein, um junge Menschen für gesellschaftliche Verantwortung zu begeistern und um Wien gemeinsam noch lebenswerter zu machen.“

Bilanz seit 2021: 19.500 junge Menschen engagierten sich bereits

In den vergangenen fünf Jahren haben über 19.500 Schüler*innen aus mehr als 820 Wiener Schulklassen an der Ehrenamtswoche teilgenommen. Sie packten Hygienetaschen für obdachlose Menschen, spielten Tischtennis mit Senior*innen, sammelten Lebensmittel für Armutsbetroffene, säuberten Spielplätze und vieles mehr.

Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA, unterstreicht den Bildungswert: „Viele Kinder und Jugendliche kommen mit der Ehrenamtswoche erstmals mit freiwilligem Engagement in Berührung und erfahren unmittelbar, wie sinnvoll und bereichernd ihr Einsatz sein kann.“

Die Projekte finden während der Schulzeit oder Nachmittagsbetreuung statt und dauern mindestens drei Stunden, manche über mehrere Tage. Dabei wird die gesamte Klasse gemeinsam aktiv und erlebt, dass ihr Beitrag zählt. „Wir freuen uns darauf, 2026 wieder gemeinsam mit Schulen und Organisationen ein sichtbares Zeichen für Solidarität in ganz Wien zu setzen.“, so Schüchner.

Ehrenamt verbindet

Die Rückmeldungen aus Schulen und Organisationen geben ein klares Bild: Die Ehrenamtswoche schafft Begegnungen, baut Berührungsängste ab und stärkt Selbstvertrauen.

„Oft fühlen sich Jugendliche von der Gesellschaft übergangen. Hier konnten sie ihre eigenen Ideen einbringen und teilweise gleich umsetzen.“, berichtet eine Lehrperson. Und Schüler*innen erzählen: „Schön, auch etwas zurückzugeben und eine Aufgabe zu haben.“, oder auch „In diesem Pflegeheim würde ich gerne arbeiten."

Auch Projektpartner*innen ziehen eine positive Bilanz: "Das Beste an der Ehrenamtswoche ist, dass Kinder und Jugendliche zeigen können, dass sie eine sehr hohe soziale Kompetenz besitzen und ein wichtiger und wertvoller Teil unserer Gesellschaft sind.", so Rudolf Kammerer von Jugend am Werk.

Über die Wiener Ehrenamtswoche

Die Wiener Ehrenamtswoche ist ein Projekt der Stadt Wien und von WIENXTRA umgesetzt. Initiiert wurde die Ehrenamtswoche durch Kinder und Jugendliche im Rahmen der Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien und findet 2026 bereits zum sechsten Mal statt. Unter den teilnehmenden Vereinen und Organisationen waren in den vergangenen Jahren unter anderem die Caritas, das Wiener Hilfswerk, Jugend am Werk, die Stadtdiakonie, das Flüchtlingsprojekt Ute Bock und viele weitere vertreten. Die Projekte zeigen die Vielfalt an Bereichen, in denen Ehrenamt und freiwilliges Engagement eine tragende Rolle für das Gemeinwohl spielen und reichen von der Pflege von Obstbäumen, dem Sammeln von Sachspenden für armutsbetroffene Wiener*innen, Müllsammelaktionen über gemeinsames Graffiti-Malen mit Schüler*innen und Senior*innen, bis hin zu Upcycling-Initiativen, Smartphone-Beratung für ältere Menschen und Aktionen zu Kinderrechten.



Weitere Infos unter: wienxtra.at/ehrenamtswoche