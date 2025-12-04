Mautz (SPÖ): „Wien stärkt Perspektiven: College 25+ wird verlängert“

Wien (OTS) -

SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport, Andrea Mautz begrüßt die von Stadtrat Hacker initiierte Weiterführung des Erfolgprojekts College 25+. Wien zeigt damit einmal mehr, wie ernst wir in Wien solidarische Verantwortung nehmen und wie konsequent wir daran arbeiten, die Stadt für alle lebenswerter zu machen.

Bildung als Wegweiser in ein selbstbestimmtes Leben

Das College 25+ ist weit mehr als ein Kursprogramm. Es ist ein kostenloser Zugang zu Bildung, Beratung und Begleitung für Erwachsene ab 25 Jahren – ein Ort, an dem Sprachkurse und arbeitsmarktnahe Maßnahmen ineinandergreifen. Die Zielgruppe umfasst Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und Asylwerber*innen, die hier Orientierung und echte Teilhabechancen finden. „Dieses Angebot verändert Lebenswege – und es zeigt, wofür wir in Wien stehen: für Zusammenhalt, für Chancen und für eine Integration ab Tag 1, die von Anfang an wirkt“, sagt Mautz.

Wien investiert gezielt in Teilhabe

Ab 2026 wird das College 25+ am Standort Meidling über 900 Plätze bieten. Finanziert wird es aus mehreren Quellen: 4,2 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds, 4,8 Millionen Euro von der MA40, einer weiteren Million des Fonds Soziales Wien sowie 500.000 Euro Unterstützung durch das AMS. „Diese Mittel sind ein klares Bekenntnis: Wien lässt niemanden zurück und öffnet Türen, wo andere Hürden sehen“, betont Mautz. Das spiegelt eine Politik wider, die Integration und Weiterbildung nicht als Schlagwort, sondern als Auftrag versteht.

Arbeitsmarktintegration, die wirkt

Seit 2016 verfolgt Wien gemeinsam mit dem AMS eine klare Strategie: Menschen mit Mindestsicherungsbezug sollen rasch Zugang zu echter Arbeit bekommen. Sozialökonomische Betriebe liefern dafür den stabilen Rahmen – mit realer Berufserfahrung, Qualifizierung, Sprachförderung und sozialpädagogischer Begleitung. Gefördert werden die Projekte IMPULS, REINTEGRA, Start Working und Michls Deli – letzteres speziell für Frauen – mit insgesamt knapp 3,8 Millionen Euro. Das AMS stellt weitere 3,8 Millionen Euro bereit. Damit entstehen Transitdienstverhältnisse, die eigenes Einkommen ermöglichen und Ansprüche in der Arbeitslosenversicherung schaffen.

Sozialdemokratische Politik bedeutet konsequente Arbeitsmarktpolitik

Die Verlängerung des College 25+ und die Förderung arbeitsmarktintegrativer Projekte zeigen, wie kraftvoll sozialdemokratische Politik wirken kann: nah an den Menschen, klar in den Zielen, konsequent in der Umsetzung. „Wir stärken Menschen, die neu beginnen müssen, und wir tun das mit Herz, Verantwortung und dem festen Willen, Wien Schritt für Schritt für alle noch lebenswerter zu machen“, fasst Andrea Mautz zusammen.

„Wir stehen für ein Wien, das Perspektiven schafft – und niemanden zurücklässt“, so die Abgeordnete abschließend.

