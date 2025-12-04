Akademische Feier an der Bruckneruni

Linz (OTS) -

An der Anton Bruckner Privatuniversität fand heute Vormittag die feierliche Überreichung der Diplome für die Abschlüsse des Studienjahres 2024/25 statt. Erstmals konnte im Rahmen der akademischen Feier an der BrucknerUni eine Promotion vollzogen werden. Dieser bedeutende Moment manifestiert die erfolgreiche Umsetzung des universitären Vollausbaus und stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung der ABU dar. In memoriam August Humer wurde auch der nach ihm benannte Preis für herausragende Masterarbeiten vergeben.

In Anwesenheit von Landesrätin Michaela Langer-Weninger, Landtagsabgeordneter Dr. Elisabeth Manhal und des Präsidiums der Universität erhielten die Absolvent*innen am 4. Dezember 2025 ihre Diplome feierlich überreicht.

Im Studienjahr 2024/25 verzeichnet die ABU insgesamt 134 Studienabschlüsse: 85 Bachelor- und 32 Masterabschlüsse sowie weitere Abschlüsse des Universitätslehrgangs Musikvermittlung, des Lehrgangs Chordirigieren und des Lehrgangs Musik und Inklusion.

Erstmals seit der Einführung des Doktoratsstudiums 2018 konnte auch eine wissenschaftliche Dissertation mit der Promotion gefeiert werden.

Rektor Martin Rummel betont die zentrale Bedeutung der akademischen Abschlüsse für die Universität und die Gesellschaft:

„Mit der Promotion von Dr. Roman Duffner an unserer Universität ist es uns nun endgültig gelungen, die ambitionierten Ziele des universitären Vollausbaus zu erreichen. Mit allen anderen Abschlüssen gibt uns das doppelten Anlass zur Freude und ist ein erinnerungswürdiger Tag für unsere Universität. Dieser Abschluss ist auch Ausdruck unseres Bestrebens, zukunftsweisende Perspektiven in der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung zu forcieren.“

Die Spondierten spiegeln die breite künstlerische Vielfalt der Universität wider, wobei die Abschlüsse die Fächer Blockflöte, Cembalo Alte Musik, Gesang, Harfe, Klarinette, Klavier, Oboe, Violoncello und Zither sowie die Studien Elementare Musikpädagogik, Movement Research, Lehramt Sekundarstufe und den Universitätslehrgang Musikvermittlung umfassen.

Die akademische Feier wurde zudem stimmungsvoll mit musikalischen Beiträgen von Studierenden und Absolvent*innen gestaltet.

Landesrätin Michaela Langer-Weninger zeigte sich beeindruckt von dem hohen künstlerischen Niveau: „Die Anton Bruckner Privatuniversität ist ein Zentrum künstlerischer Exzellenz, ihre Absolventinnen und Absolventen sind nicht nur eine enorme Bereicherung für das Kulturland Oberösterreich. Sie tragen diese Qualität weit über Oberösterreich hinaus.“

Im Zuge der Verleihung der August-Humer-Masterpreise wurde einmal mehr auf die Bedeutung der Forschung als eine der drei zentralen Kernaufgaben der BrucknerUni hingewiesen. Die diesjährigen Preise, die jeweils mit einem Preisgeld von Euro 1.500 dotiert sind, wurden Jacqueline Lopez (PMA Tanzpädagogik) und Lukas Wolf (KMA Violine) zuerkannt.

August Humer legte bereits zu Zeiten des Bruckner-Konservatoriums den Grundstein für Forschung in Verbindung mit der praktischen Ausübung von Kunst. Dieses Erbe prägt auch heute die BrucknerUni, an der Forschung und forschungsgeleitete Lehre eine zentrale Rolle einnehmen.

Preisträger*innen 2025 - August-Humer-Masterpreis

Jacqueline Lopez (PMA Tanzpädagogik): Applications and Strategies for Relevant and Optimized Training for Mixed Repertoire Dance Companies

Lukas Wolf (KMA Violine): Lachenmanns Melodien – My Melodies

Weitere Informationen und Bildmaterial: https://cloud.bruckneruni.at/index.php/s/2Sriaj7EMTX4bKT