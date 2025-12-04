Kammer unterstützt Offenen Brief der Gewerkschaft

Wien (OTS) -

Auch die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien begrüßt die angekündigten Gespräche über eine Harmonisierung der Dienstrechte und Besoldungssysteme im öffentlichen Gesundheitswesen, weist aber wie die Bundesleitung der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und das younion Team Gesundheit in ihrer heutigen Aussendung auf die Notwendigkeit hin, Maßnahmen zu erarbeiten, die zu einer wirklichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Gesundheitswesen führen. „Keinesfalls darf es im Zuge dieses angekündigten Prozesses zu einer Schlechterstellung kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten schon jetzt unter schwierigsten Bedingungen und das teilweise bis zur Belastungsgrenze “, sagt Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Nun müsse die Gelegenheit genützt werden, für die Beschäftigten Verbesserungen und Veränderungen zu schaffen, um einen weiterhin drohenden Personalmangel zu verhindern und die Qualität der Versorgung langfristig zu sichern. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es verdient, ernst genommen zu werden und die reale Chance zu haben, dass sich nun etwas zum Besseren verändert und nicht über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden, die erst recht wieder dazu führen, dass sich viele aus dem System verabschieden“, ist Maldonado-González überzeugt.

„Wir unterstützen die Initiative der Gewerkschaften und stehen hinter der Forderung nach einer engen Abstimmung mit den Sozialpartnern – auch die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien steht mit ihrer Expertise bereit. Nur so können gemeinsam die gute Qualität der Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und für die Beschäftigten nachhaltige Reformen für Verbesserungen geschaffen werden. Nutzen wir diese Chance – gemeinsam“, so der Vizepräsident abschließend.