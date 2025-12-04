  • 04.12.2025, 15:32:02
Einstellung der Polizei-App mit 5. Dezember 2025

Funktionen künftig über Website und Social-Media-Kanäle abrufbar

Die Polizei stellt mit 5. Dezember 2025 ihre bestehende Polizei-App ein. Die Anwendung entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen, und sämtliche relevanten Informationen sowie Serviceangebote stehen über andere Kanäle wie die offizielle Website des Innenministeriums sowie Social-Media-Kanäle zur Verfügung.

Zwtl.: Einstufung „veraltet“

Da die App seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde, entspricht sie laut Google und Apple nicht mehr den technischen Mindeststandards. Beide Plattformen haben vergangene Woche angekündigt, die App in absehbarer Zeit – aller Voraussicht nach innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate – aus ihren Stores zu entfernen. Grund dafür ist die Einstufung als „veraltet“.

Zwtl.: Informationen über Website und Social-Media-Kanäle erhältlich

Die Polizei empfiehlt Nutzerinnen und Nutzern, künftig auf die Website sowie Social-Media-Kanäle zurückzugreifen, um weiterhin rasch und zuverlässig Informationen und Services zu erhalten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: bmi-ressortsprecher@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at

