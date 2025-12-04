Seit 10 Jahren FAIRTRADE-Partner: GOURMET stärkt fairen Handel und Verantwortung

Wien (OTS) -

Ein Jahrzehnt fairer Genuss! FAIRTRADE und GOURMET feiern 10 Jahre Zusammenarbeit. Seitdem spielen fair produzierte und gehandelte Produkte bei GOURMET eine wichtige Rolle. Im Jahr 2024 verwöhnte GOURMET seine Kund:innen mit 5,8 Tonnen BIO-FAIRTRADE-Kaffee, über 91 Tonnen BIO-FAIRTRADE-Bananen, über 16 Tonnen BIO-FAIRTRADE-Reis und über eine Tonne BIO-FAIRTRADE Kakao. Diese Zutaten stammen aus Ländern, in denen FAIRTRADE durch faire Preise, Prämien und soziale Projekte die Lebensbedingungen von Kleinbauernfamilien verbessert, Gleichstellung fördert und Umweltschutz unterstützt.

„Mit FAIRTRADE verbindet uns seit vielen Jahren eine Partnerschaft, die weit über den Einkauf einzelner Produkte hinausgeht. Uns ist wichtig, dass unser Handeln Wirkung zeigt – für die Menschen in den Anbauländern ebenso wie für Umwelt und Klima“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

„Seit zehn Jahren setzt GOURMET gemeinsam mit FAIRTRADE Österreich erfolgreich Maßnahmen für fairere und transparentere Lieferketten um. Die dauerhafte Nutzung FAIRTRADE-zertifizierter Zutaten trägt zu verlässlicheren Einkommen und besserem Umweltschutz in den Anbauländern bei - und verbessert damit die Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort. Zum 10-jährigen Jubiläum zeigt GOURMET der Branche, dass Nachhaltigkeit kein Zusatzthema ist, sondern ein zentraler Bestandteil moderner Ernährung.“ Hartwig Kirner, Geschäftsführer FAIRTRADE Österreich

„Kinder orientieren sich an Vorbildern. Deshalb ist es uns ein Anliegen, ihnen schon früh soziale Verantwortung und nachhaltiges Handeln näherzubringen – auch beim Thema Essen“, betont Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleiterin Education Catering bei GOURMET.

Fairer Genuss in der Gastronomie

In den Gastronomiebetrieben Café Schwarzenberg, Wiener Rathauskeller und tmw café (Café im Technischen Museum) wird ausschließlich FAIRTRADE-zertifizierter Bohnenkaffee serviert. Das Café Schwarzenberg zählt zudem zu den ersten Ringstraßencafés, die vollständig auf BIO-FAIRTRADE-Bohnenkaffee umgestellt haben. Auch in der Eventgastronomie setzt GOURMET zum Teil auf fairen Kaffeegenuss.

Verantwortungsvoller Einkauf in der Gemeinschaftsverpflegung

FAIRTRADE-zertifizierte Zutaten sind fester Bestandteil vieler GOURMET Speisen, sowohl bei Hauptspeisen als auch bei Desserts. So enthalten zum Beispiel der Schoko-Kokoskuchen und die Schoko-Banane-Muffins ausschließlich FAIRTRADE-Kakao. Beim Mittagessen kommt BIO-FAIRTRADE-Basmatireis in Gerichten wie Tandoori Chicken, Gemüsepaella oder Veggie-Protein-Bowl zum Einsatz.

Faire Bananen für Kinder und Mitarbeitende

In Schulen und Kindergärten stehen regelmäßig BIO-FAIRTRADE-Bananen als gesunde Jause auf dem Speiseplan. Auch die Mitarbeiter:innen von GOURMET genießen diese im Arbeitsalltag.

Verantwortung als Leitprinzip

Zwei Drittel der Lebensmittel, die GOURMET einkauft, stammen bereits aus Österreich. Was nicht hier wächst, wird unter fairen Bedingungen und mit Fokus auf Qualität bezogen. GOURMET versteht Nachhaltigkeit als ganzheitliche Verantwortung – als verantwortungsvoller und familienfreundlicher Arbeitgeber, als verlässlicher Partner für Kund:innen und Lieferant:innen sowie im sorgsamen Umgang mit allen natürlichen Ressourcen.

