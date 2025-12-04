Gewerkschaften zu Sozialwirtschaft Österreich: Abputzen ist zu wenig

Wien (OTS) -

Als „billiges Abputzen“ bezeichnen die Verhandlerinnen der Gewerkschaften GPA und vida die heutige Aussendung der Sozialwirtschaft Österreich, die den Eindruck erwecken soll, die Geschäftsführungen hätten keinerlei Verantwortung für die Finanzierung der Dienstleistungen der sozialen Unternehmen und damit auch für die Gehaltsentwicklung der Beschäftigten. ++++

Eva Scherz, Verhandlerin für die Gewerkschaft GPA, sagt: „Wenn die Bundesländer Dienstleistungen oder Waren am freien Markt einkaufen, dann käme kein verkaufendes Unternehmen auf die Idee, sich die Höhe der Gehälter ihrer Beschäftigten diktieren zu lassen. Es ist die Aufgabe der Geschäftsführungen, die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen sicherzustellen. Sich hier abzuputzen und so zu tun, als wäre man hilfloses Opfer der Umstände ist zu wenig und wird der Verantwortung der Geschäftsführungen nicht gerecht.“

„Die Unternehmensleitungen haben die Aufgabe, ihre Unternehmen langfristig abzusichern. Dazu gehört auch, die sich verschärfende Personalsituation im Auge zu behalten und durch eine weitere Attraktivierung der sozialen Berufe Menschen für unsere Branche zu gewinnen. Wenn allerdings die Budgetsanierung auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden soll, darf sich niemand wundern, wenn uns bald noch mehr Personal im Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich fehlt. Das muss auch der Politik klar sein!“, so Michaela Guglberger, Verhandlerin für die Gewerkschaft vida.

Die Gewerkschaften GPA und vida verhandeln mit der Sozialwirtschaft Österreich den Kollektivvertrag für 130.000 Beschäftigte. Diese Woche finden Warnstreiks an über 300 Standorten statt. Heute um 16:00 Uhr wird der Protest mittels einer Lichter-Menge zu den Arbeitgebern getragen, damit diesen „ein Licht aufgeht“.