AVISO 10.12. – 10 Uhr: Spatenstich für das neue Atelierhaus am Otto Wagner Areal
Mit dem Atelierhaus Wien am Otto Wagner Areal entstehen neue Arbeitsräume, die Künstler*innen auch in Zukunft verlässliche Produktionsbedingungen bieten.
Hiermit laden wir die Vertreter*innen der Medien zu einem Medientermin – Spatenstich und Führung durch das Atelierhaus Wien – ein:
Termin: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 10 Uhr
Ort: Pavillon 18, Atelierhaus Wien am Otto Wagner Areal (Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien)
In Anwesenheit von:
- Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
- Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin
- Daniela Hahn, Betriebs- und Programmleitung des Atelierhaus Wien
- Manuela Moser-Ritzinger und Heribert Fruhauf, Geschäftsführer*innen der Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH
Achtung: Festes Schuhwerk empfohlen!
Wir bitten um Anmeldung unter isabella.cseri@wien.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Isabella Cseri
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 81169
isabella.cseri@wien.gv.at
