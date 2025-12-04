AVISO 10.12. – 10 Uhr: Spatenstich für das neue Atelierhaus am Otto Wagner Areal

Wien (OTS) -

Mit dem Atelierhaus Wien am Otto Wagner Areal entstehen neue Arbeitsräume, die Künstler*innen auch in Zukunft verlässliche Produktionsbedingungen bieten.

Hiermit laden wir die Vertreter*innen der Medien zu einem Medientermin – Spatenstich und Führung durch das Atelierhaus Wien – ein:

Termin: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 10 Uhr

Ort: Pavillon 18, Atelierhaus Wien am Otto Wagner Areal (Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien)

In Anwesenheit von:

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin

Daniela Hahn, Betriebs- und Programmleitung des Atelierhaus Wien

Manuela Moser-Ritzinger und Heribert Fruhauf, Geschäftsführer*innen der Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH

Achtung: Festes Schuhwerk empfohlen!

Wir bitten um Anmeldung unter isabella.cseri@wien.gv.at