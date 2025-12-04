Millstätter Wirtschaftsgespräche 2026 diskutieren WIRTSCHAFT.MACHT.ZUKUNFT.

Wien (OTS) -

Wie sich Europas wirtschaftliches Selbstverständnis verändern muss, welche Zukunftsbilder Zuversicht und Wettbewerbsfähigkeit stärken und welche Rolle Österreich dabei spielen kann. Das erläuterte gestern em. o. Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates der Republik Österreich, bei der bereits zweiten Runde des „Talk im Palais“ im Palais Niederösterreich mit rund 200 hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Badelt plädierte in seiner Keynote für echte Systemreformen und ergänzte, dass das sinkende Produktivitätswachstum sowie die Lohn- und Energiekosten es der Wirtschaft schwer machen, weiterzukommen. Der Präsident des Fiskalrats appellierte zusätzlich am Ende seines Impulses, „Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik werden mittelfristig zur Demokratiepolitik. Das heißt: Ärmel aufkrempeln - und endlich wirklich was tun!“ Im Rahmen des Abends präsentierten Europa-Forum Generalsekretär Benedikt Schmidinger und Millstatt Co-Initiator Markus Gruber auch die vertiefte Kooperation zwischen den Millstätter Wirtschaftsgesprächen (MWG) und dem Europa-Forum Wachau (EFW). Das Europa-Forum Wachau, das nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, stellt unter dem Titel „The Next 30“ vom 18. bis 22. Mai 2026 mit hochkarätigen Gästen die Zukunft Europas in den Mittelpunkt.

Die 10. Millstätter Wirtschaftsgespräche stellen die Machtfrage



Von 22.-25. April 2026 findet in Millstatt die zehnte Ausgabe der Millstätter Wirtschaftsgespräche statt. Unter dem Titel „WIRTSCHAFT.MACHT.ZUKUNFT.“ stehen die Voraussetzungen und Grenzen wirtschaftlichen Handelns in Österreich und Europa ebenso im Fokus wie die Frage, welche Macht Akteurinnen und Akteure überhaupt benötigen, um Zukunft zu gestalten. „Die Anforderungen an unsere Wirtschaft, Leistungen für Wohlstand und Arbeit zu erbringen, werden angesichts geopolitischer Taktiken, staatlicher Interessen, intransparenter Algorithmen und globaler Konzerne immer schwieriger“ , erklären die Initiatoren der MWG, Prof. Alfons Helmel und Markus Gruber. „Deshalb fragen wir 2026: Hat unsere Wirtschaft genug Macht, mehr aus der Zukunft zu machen? Wie lässt sich die Macht jener begrenzen, die fairen Wettbewerb und unser Wertesystem aushebeln? Und was lähmt jene, die bereit wären, mehr zu tun?"

Hochkarätige Referenten aus Wirtschaft und Politik 2026 auf der Bühne

Die Brisanz des Themas der zehnten MWG sorgt für ein besonders breit und hochkarätiges aufgestelltes Spektrum an Referentinnen und Referenten. Ihr Kommen u.a. bereits zugesagt haben (in alphabetischer Reihenfolge) Philipp Amann (Head of Digital Security, European Central Bank), Hans Aubauer (CEO & Leiter der Krankenversicherung UNIQA Health Services), Magnus Brunner (Mitglied der Europäischen Kommission für Inneres und Migration, Bundesminister a. D.), Petra Draxl (Mitglied des Vorstands, Arbeitsmarktservice), Brigitte Ederer (Aufsichtsrätin; ehem. Vorstandsmitglied, Siemens AG; Staatssekretärin a. D.), Gabriel Felbermayr (Direktor WIFO), Gottfried Haber (Aufsichtsratsvorsitzender Erste Group Bank AG), Martin Hagleitner (Geschäftsführer Email-Austria AG), Peter Hanke (Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur), Sabine Herlitschka (Geschäftsführerin Infenion Technologies Austria AG), Clemens Jabloner (Leitung Forschung „Hans Kelsen und Kreis“ Universität Wien; Bundesminister a. D.), Mariana Kühnel (Vorstandsvorsitzende Österreichische Finanzmarktaufsicht), Helmut Lackner (Generaldirektor Österreichische Staatsdruckerei), Andreas Matthä (Vorstandsvorsitzender ÖBB Holding AG), Walter Oblin (Generaldirektor der Österreichischen Post AG), Margarete Schramböck (Vorstandsmitglied Aramco Digital; Bundesministerin a. D.), Ellen Staudenmayer (Managing Director McDonald‘s Österreich), Michael Strugl (Vorstandsvorsitzender Verbund AG), Karl-Heinz Strauss (Vorstandsvorsitzender Porr AG), Andreas J. Wagner (Geschäftsführer SAP Österreich GmbH), Peter Weinelt (Generaldirektor Wiener Stadtwerke) und Elisabeth Zehetner (Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus).

Über die Millstätter Wirtschaftsgespräche

Die Millstätter Wirtschaftsgespräche finden 2026 als Jubiläumsausgabe statt: Bereits zum zehnten Mal erörtern die von Alfons Helmel und Markus Gruber gegründeten Millstätter Wirtschaftsgespräche nicht-wirtschaftliche Voraussetzungen wirtschaftlichen Erfolgs aus unterschiedlichsten Perspektiven. Die Bandbreite der bisherigen Schwerpunktthemen reicht von Kultur und Leistung über Bildung und Demografie bis hin zu Religionen, Diversität und Generationengerechtigkeit. Die Millstätter Wirtschaftsgespräche verfolgen den Anspruch, prononcierte Thesen und renommierte Persönlichkeiten zu präsentieren, für die Wirtschaft nicht bloß ein Zahlenwerk, sondern ein Wertesystem ist.