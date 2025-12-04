HTL Wien West: Erfolg beim Cloudflight Coding Contest

Wien (OTS) -

Die IT-Abteilung der HTL Wien West freut sich über einen außergewöhnlichen Erfolg: Beim diesjährigen Cloudflight Coding Contest (CCC) am 14.11.2025 überzeugten ihre Schüler mit Spitzenleistungen.

Der CCC zählt zu den größten Programmierwettbewerben Europas. Über mehrere Stunden sind dabei komplexe Aufgaben zu lösen, die logisches Denken, strukturiertes Arbeiten und hohe Konzentrationsfähigkeit verlangen – Kompetenzen, die für die digitale Welt essentiell sind. Der Wettbewerb ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, ihr Können unter realen Bedingungen unter Beweis zu stellen und sich mit Tausenden anderen zu messen. Heuer nahmen laut Veranstalter 4.753 Personen an 42 Standorten in 10 Ländern teil.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung des Schülers Angelo Schreiner, der in Wien souverän den 1. Platz belegte. Weltweit erreichte er Platz 8 – ein außergewöhnlicher Erfolg angesichts der starken Konkurrenz aus Schulen und Universitäten weltweit. Auch das Team um die Schüler Daniel Platonov und Marcel Malbasic zeigte beeindruckendes Können und sicherte sich beim Wiener Bewerb den 2. Platz.

„Die beeindruckenden Erfolge der Schüler der HTL Wien West zeigen, welches Potenzial in der technischen Ausbildung steckt. Wettbewerbe wie der Cloudflight Coding Contest motivieren junge Menschen, ihre digitalen Kompetenzen praxisnah anzuwenden und weiterzuentwickeln. Ich gratuliere den Preisträger/innen und dem engagierten Lehrerteam herzlich zu diesem großartigen Erfolg“, so Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs.

Der CCC wird zeitgleich an zahlreichen Bildungs- und Technologiestandorten weltweit ausgetragen. Darunter befanden sich heuer unter anderem:

Universität POLITEHNICA Bukarest; AI Cuza University Iași (Rumänien)

University of West Bohemia Pilsen (Tschechien)

TU Darmstadt & 42 Heilbronn (Deutschland)

JKU Linz, HTL Braunau, HTL Krems, HTBLuVA Salzburg (Österreich)

Auroville Institute of Applied Technology (Indien)

Tuzane ICT Hub, Dar es Salaam (Tansania)

Der diesjährige Erfolg zeigt eindrucksvoll, wie hervorragend die jungen Programmierer/innen ausgebildet sind. Ihre Leistungen unterstreichen die Qualität der Ausbildung an der HTL Wien West. Die Schulgemeinschaft gratuliert Angelo Schreiner sowie dem Team Platonov/Malbasic herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg!