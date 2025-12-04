Google Austria Jahresrückblick 2025: Weltkonflikte, Streaming-Hits und Aktienkurse beschäftigten Österreich

Wien (OTS) -

Das Google-Ranking der populärsten Suchbegriffe des Landes zeigt auch 2025 wieder, was die Österreicher:innen besonders beschäftigt hat. Die globale Nummer eins bei den weltweiten Suchbegriffen belegt Gemini.

Suchbegriffe des Jahres in Österreich: Amoklauf Graz, iPhone 17, Iran

Top-Trending Österreicher:innen des Jahres: JJ, Herbert Kickl, Lilli Tagger

Chronik: Elch Emil, Haftbefehl, Andy Byron

Wirtschaftsnachrichten des Jahres: Tesla Aktie, Rheinmetall Aktie, Dow Jones

Fragen des Jahres nach dem neuen Papst und dem Social-Media-Trend “six seven”

Das Jahr 2025 war geprägt von Tragödien und internationalen Schlagzeilen - das spiegelt sich auch in den diesjährigen Suchanfragen der Österreicher:innen wider. Vor allem der tragische Amoklauf an einer Grazer Schule, das Messerattentat in Villach und der Fall rund um den achtjährigen Fabian aus Güstrow erschütterten viele Menschen in Österreich. Auch internationale Konflikte und weltpolitische Entwicklungen sorgten für Aufregung. Doch auch erfreuliche Nachrichten wie der Eurovision-Songcontest-Sieg von JJ begeisterten die Österreicher:innen. Zudem sorgten die Nachfrage nach den Labubu-Figuren, der Skandal rund um das Coldplay-Konzert und der virale Hype um Elch Emil während seiner Durchreise durch Österreich für Gesprächsstoff.

„ Der Google-Jahresrückblick zeigt, wie prägende, überraschende und tragische Ereignisse das Suchverhalten der Österreicher:innen beeinflussen. Gleichzeitig sorgten auch außergewöhnliche und kuriose Phänomene für besondere Aufmerksamkeit – allen voran Elch Emil, der während seiner Durchreise durch Österreich zum viralen Liebling wurde. Auch der skurrile Fall rund um das Coldplay-Konzert und den Geschäftsführer der Firma Astronomer führten zu einem verstärkten Suchinteresse ”, sagt Maimuna Mosser, Country Director Google Austria.

Hier die spannendsten und relevantesten Ergebnisse und Kategorien der heurigen Auswertung von Google #YearInSearch für Österreich.

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres

Amoklauf Graz iPhone 17 Iran Tesla Aktie Klub WM Schneewarnung Labubu Rheinmetall Aktie JJ Donald Trump

Konflikte und Tragödien

Amoklauf Graz Iran Israel Villach Fabian Güstrow Mannheim Los Angeles Grönland Aschaffenburg Iryna Zarutska

Abschiede Österreich

Felix Baumgartner Peter Rapp Otto Schenk Niki Glattauer Klemens Haselsteiner Barbara Stadlhuber Waltraut Haas Daniel Bauchinger Mathilde Schwabeneder Johanna Matz

Top-Trending Österreicher:innen des Jahres

JJ Herbert Kickl Lilli Tagger René Benko Karl-Heinz Grasser Robert Kratky Christa Kummer Christian Stocker Aaron Karl Karl Nehammer

Chronik

Elch Emil Haftbefehl Andy Byron Tomorrowland Maul- und Klauenseuche Santorini Rebecca Reusch Blatten Botulismus Pilnacek Smartwatch

Top 10 Was-Fragen

Was bedeutet tralalero tralala? Was bedeutet six seven? Was ist in Graz passiert? Countertenor was ist das? Was bedeutet Staatstrauer in Österreich? Was ist eine Bauta? Was bedeutet Sigma boy? Was passiert 2026? Was gibt es mit und ohne Seele? Was ist mit Haftbefehls Nase passiert?

Top 10 Politiker:innen

Donald Trump Herbert Kickl Alice Weidel Christian Stocker Karl Nehammer Friedrich Merz Harald Mahrer Zohran Mamdani JD Vance Alexander Pröll

Top 10 Wirtschaftsnachrichten

Tesla Aktie Rheinmetall Aktie Dow Jones Nvidia Aktie DAX XRP Trump Coin Steyr Motors Aktie S&P 500 ATX

Top 10 internationale Abschiede

Charlie Kirk Papst Franziskus Ozzy Osbourne Diogo Jota Diane Keaton Michelle Trachtenberg Laura Dahlmeier Gene Hackman Xatar Hulk Hogan

Top 10 Sportler:innen

Jannik Sinner Lilli Tagger Carlos Alcaraz Stephanie Venier Filip Misolic Lindsey Vonn Lamine Yamal Marcel Hirscher Vincent Kriechmayr Luka Doncic

Top 10 Filme

Das Kanu des Manitu Nosferatu - Der Untote Anora Ein Minecraft Film Jurassic World: Die Wiedergeburt Mission: Impossible - The Final Reckoning Wicked Conjuring 4: Das letzte Kapitel One Battle After Another Bridget Jones – Verrückt nach ihm

Top 10 Streaming Hits

Monster - Die Geschichte von Ed Gein Squid Game Babo - Die Haftbefehl-Story Adolescence Wednesday The Summer I Turned Pretty Avicii - Ich heiße Tim Aka Charlie Sheen Maxton Hall White Lotu

