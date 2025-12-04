- 04.12.2025, 14:51:32
- /
- OTS0197
AVISO: Hintergrundgespräch zu Digitalisierung im Gesundheitssystem
9.12.2025, 14 Uhr
Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und SPÖ-Gesundheitssprecher Rudi Silvan laden im Vorfeld der Plenartage zu einem Hintergrundgespräch ein.
Themen:
- Verpflichtende Einführung der Diagnosecodierung im niedergelassenen Bereich
- Verlängerte Speicherfristen von ELGA-Daten
- Digitaler Eltern-Kind-Pass
Dienstag, 9. Dezember 2025, 14:00 Uhr
BMASGPK - Standort Taborstraße
Taborstraße 1–3 | 10. Stock
1020 Wien
Eine Anmeldung per E-Mail an jakob.kramar-schmid@sozialministerium.gv.at ist erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
Jakob Kramar-Schmid
Telefon: +4366488777549
E-Mail: Jakob.Kramar-Schmid@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO