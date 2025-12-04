  • 04.12.2025, 14:51:32
AVISO: Hintergrundgespräch zu Digitalisierung im Gesundheitssystem

9.12.2025, 14 Uhr

Wien (OTS) - 

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und SPÖ-Gesundheitssprecher Rudi Silvan laden im Vorfeld der Plenartage zu einem Hintergrundgespräch ein.

Themen:

  • Verpflichtende Einführung der Diagnosecodierung im niedergelassenen Bereich
  • Verlängerte Speicherfristen von ELGA-Daten
  • Digitaler Eltern-Kind-Pass

Dienstag, 9. Dezember 2025, 14:00 Uhr

BMASGPK - Standort Taborstraße

Taborstraße 1–3 | 10. Stock

1020 Wien

Eine Anmeldung per E-Mail an jakob.kramar-schmid@sozialministerium.gv.at ist erforderlich.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
Jakob Kramar-Schmid
Telefon: +4366488777549
E-Mail: Jakob.Kramar-Schmid@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at/

