AVISO: Hintergrundgespräch zu Digitalisierung im Gesundheitssystem

Wien (OTS) -

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und SPÖ-Gesundheitssprecher Rudi Silvan laden im Vorfeld der Plenartage zu einem Hintergrundgespräch ein.

Themen:

Verpflichtende Einführung der Diagnosecodierung im niedergelassenen Bereich

Verlängerte Speicherfristen von ELGA-Daten

Digitaler Eltern-Kind-Pass

Dienstag, 9. Dezember 2025, 14:00 Uhr

BMASGPK - Standort Taborstraße

Taborstraße 1–3 | 10. Stock

1020 Wien

Eine Anmeldung per E-Mail an jakob.kramar-schmid@sozialministerium.gv.at ist erforderlich.