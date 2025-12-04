AVITA auf Erfolgskurs

Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Dezember 2025 – Das AVITA Therme & Resort wurde kürzlich mehrfach für seine Spitzenleistungen im Bereich Wellness ausgezeichnet. Besonders erfreulich: Bei den renommierten LOOK SPA Awards 2025 wurde das AVITA als „Best Day Spa Österreichs“ ausgezeichnet – ein Meilenstein für die Therme.

„Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel“, sagt Geschäftsführer Peter Prisching. „Sie zeigt, dass unser hoher Anspruch an Qualität, Ruhe und Herzlichkeit sowohl unsere Urlaubsgäste als auch unsere Tagesgäste überzeugt.“

Best Day Spa Österreichs – ein Refugium für Tagesgäste

Das prämierte AVITA Day Spa gilt als einer der schönsten Rückzugsorte für Tagesgäste in Österreich. Herzstück des Angebots sind luxuriöse Rückzugsorte wie die Day Spa Loungen und Deluxe Loungen, in denen Entspannung auf höchstem Niveau geboten wird. Die Tageswellness wird ergänzt durch das mehrfach ausgezeichnete AVITA Premium Spa mit exklusiven Anwendungen, die wohltuende Kraft des schwefel- und radonfreien Thermalwassers mit Massagedüsen von Kopf bis Fuß sowie das kulinarische Angebot im stilvollen Medita Thermenrestaurant.

Besonders hervorzuheben ist auch der Sauna Garten Eden mit seiner einzigartigen Kombination aus Natur, Architektur und wohltuender Wärme. Der eigene Lady’s Spa bietet Ruhe und Privatsphäre in exklusivem Rahmen.

Weitere Top-Auszeichnungen unterstreichen die Qualität

Im Falstaff SPA Guide 2026 erzielte das Resort eine beeindruckende Bewertung von „8 / 10“ im Bereich Ambiente, „38 / 40“ für den Spa-Bereich sowie "14 / 15" für Treatments. Insgesamt schnitt das Haus mit Spitzenwerten in den Kategorien Spa, Sport/Fitness und Kulinarik ab und erhielt insgesamt hervorragende 92 von 100 Punkten.

Zeitgleich wurde das AVITA vom Connoisseur Circle als eines der besten Wellnesshotels Österreichs ausgezeichnet. Die Entscheidung über das Rating lag hier in den Händen der Gäste sowie einer fachkundigen Jury aus Tourismusexpert:innen.

30 Jahre AVITA – Qualität mit Handschrift

Seit drei Jahrzehnten steht das AVITA Resort für ganzheitliche Erholung. Diese Auszeichnungen bestätigen einmal mehr: Das AVITA Resort zählt zu den besten Adressen für anspruchsvolle Erholungssuchende – mit Qualität, Vielfalt und Herzlichkeit als Grundpfeiler des Erfolgs.

Geschäftsführer Peter Prisching zeigt sich stolz: