Korosec: „Ältere leisten unbezahlt Enormes für die Gesellschaft“

Wien (OTS) -

Einmal jährlich, am 5. Dezember, ist Internationaler Tag des Ehrenamts. Die Leistung jener Menschen, die ein solches Amt innehaben, wird hervorgehoben.

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec verweist angesichts dieses Anlasses erneut auf den großen gesellschaftlichen Beitrag der österreichischen Seniorinnen und Senioren: „Ältere leisten unbezahlt Enormes für die Gesellschaft.“

Der Beitrag der älteren Generation – Ehrenamt und Freiwilligenarbeit - entspricht einem Gegenwert von rund 9 Milliarden Euro pro Jahr.

„Ohne die meist älteren Frauen würde das Pflege- und Betreuungssystem zusammenbrechen“, sagt Korosec. „Die Leistungen im Ehrenamt und in der freiwilligen Arbeit sind unbezahlt, aber unbezahlbar!“ Darum müsse endlich Schluss damit sein, die ältere Generation ständig als Kostenfaktor - Stichwort Pensionen – darzustellen.

Korosec dankt nicht nur den Seniorinnen und Senioren für ihr Engagement im Dienste der Gesellschaft, sondern allen, die unentgeltlich helfen und unterstützen.