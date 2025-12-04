  • 04.12.2025, 14:28:02
  • /
  • OTS0189

Korosec: „Ältere leisten unbezahlt Enormes für die Gesellschaft“

Ihr Beitrag hat einen Gegenwert von rund 9 Milliarden Euro pro Jahr

Wien (OTS) - 

Einmal jährlich, am 5. Dezember, ist Internationaler Tag des Ehrenamts. Die Leistung jener Menschen, die ein solches Amt innehaben, wird hervorgehoben.

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec verweist angesichts dieses Anlasses erneut auf den großen gesellschaftlichen Beitrag der österreichischen Seniorinnen und Senioren: „Ältere leisten unbezahlt Enormes für die Gesellschaft.“

Der Beitrag der älteren Generation – Ehrenamt und Freiwilligenarbeit - entspricht einem Gegenwert von rund 9 Milliarden Euro pro Jahr.

„Ohne die meist älteren Frauen würde das Pflege- und Betreuungssystem zusammenbrechen“, sagt Korosec. „Die Leistungen im Ehrenamt und in der freiwilligen Arbeit sind unbezahlt, aber unbezahlbar!“ Darum müsse endlich Schluss damit sein, die ältere Generation ständig als Kostenfaktor - Stichwort Pensionen – darzustellen.

Korosec dankt nicht nur den Seniorinnen und Senioren für ihr Engagement im Dienste der Gesellschaft, sondern allen, die unentgeltlich helfen und unterstützen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: kleitner@seniorenbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright