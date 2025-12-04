  • 04.12.2025, 14:25:32
  • /
  • OTS0186

Darktrace erweitert Darktrace

EMAIL(TM): neue Funktionen für domänenübergreifende Erkennung, Outbound-Schutz und SOC-Integrationen

München (OTS) - 

München (ots)

  • Rund 17 Prozent der E-Mail-Bedrohungen umgehen Secure E-Mail Gateways - Darktrace-KI stoppt sie
  • Neue Funktionen gegen kanalübergreifende Angriffe (u. a. E-Mail-Bombing, 100x mehr Nachrichten) und zur Absicherung der Kommunikation bei stark steigendem Black Friday Phishing (+1.317 Prozent)
  • Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025: Darktrace / EMAIL(TM) als Leader bei E-Mail Security Platforms (ESP) ausgezeichnet

Social-Engineering-Angriffe beschränken sich heute nicht mehr ausschließlich auf E-Mails: Sie kombinieren Posteingang, Identitätsmissbrauch sowie SaaS- und Collaboration-Tools. Darktrace, ein globaler Anbieter von KI für Cybersicherheit, hat deshalb heute eine Reihe von Erweiterungen für Darktrace / EMAIL(TM) angekündigt. Ziel ist es, kanalübergreifende Angriffsmuster früher zu erkennen, ausgehende Kommunikation besser abzusichern und Schnittstellen in SOC-Prozessen zu vereinfachen.

Darktrace stützt sich dabei auf Erkenntnisse aus realen Kundenumgebungen: Trotz mehrschichtiger E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen gelangen weiterhin relevante Mengen schädlicher Nachrichten durch. In realen Deployments identifizierte Darktrace / EMAIL(TM) unmittelbar rund 17 Prozent der Bedrohungen, die Secure E-Mail Gateways umgingen - darunter Social-Engineering-Nachrichten ohne offensichtliche Malware-Payload, etwa Impersonation, gefälschte Zahlungs- oder Änderungsanfragen im Lieferantenkontext.

Verbesserter Schutz vor kanalübergreifenden Angriffen

Kampagnen wie E-Mail-Bombing setzen auf Masse, um Posteingänge mit unkritischen Nachrichten zu überfluten. Deshalb erfolgt die eigentliche Kontaktaufnahme häufig über weitere Kanäle (z. B. Microsoft Teams oder Telefon) - etwa unter dem Vorwand von IT-Support. Zwischen April und Juli 2025 stieg das beobachtete Volumen solcher Nachrichten um das 100-Fache (von 200.000 auf mehr als 20 Millionen E-Mails laut Darktrace-Kundenbasis).

Hierfür gibt es eine neue Integration zwischen Darktrace / EMAIL(TM) und Darktrace / IDENTITY(TM): Erkennt Darktrace / EMAIL(TM) Muster, die zu E-Mail-Bombing passen, kann dieses Signal an Darktrace / IDENTITY(TM) weitergegeben werden. Dadurch lassen sich auffällige Login- oder Übernahmeversuche im Umfeld des betroffenen Accounts früher erkennen. Die domänenübergreifende Korrelation lässt sich zudem auf Business-Anwendungen wie Salesforce ausweiten, etwa indem aus E-Mails heraus erzeugte Tickets in die Bewertung einbezogen werden.

Ergänzend reichert Darktrace Alarme durch Threat-Intelligence-Kontext an, u. a. über integrierte Antivirus-Verdikte und strukturierte Feeds, um die Erstbewertung (Triage) zu beschleunigen.

Absicherung ausgehender Kommunikation und Daten

Darktrace beobachtete im November einen Anstieg von Black-Friday-bezogenem Phishing um 1.317 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das unterstreicht, dass neben dem Blockieren eingehender Angriffe auch die Authentizität ausgehender Kommunikation relevanter wird.

Dafür unterstützt Darktrace / EMAIL(TM)-DMARC nun BIMI (Brand Indicators for Message Identification), um verifizierte Markenlogos im Posteingang anzeigen zu können. Gleichzeitig adressiert Darktrace Outbound-Risiken durch Fehlversand: Eine label-freie, verhaltensbasierte DLP - gestützt durch ein domänenspezifisches Sprachmodell - kann über 35 zusätzliche Kategorien von PII/PHI in E-Mails und Anhängen automatisch erkennen und bei ungewöhnlichem Outbound-Verhalten intervenieren.

Neue Integrationen für SOC-Workflows

Zur Einbindung in bestehende Prozesse ergänzt Darktrace / EMAIL(TM) neue Integrationen:

  • Jira und ServiceNow: automatische Ticket-Erstellung zur Dokumentation und Nachverfolgung von Meldungen
  • Sandbox-Analyse: Analyse von Payload-Verhalten in isolierten Umgebungen direkt in der Darktrace-Oberfläche

Bestehende Integrationen werden ergänzt, darunter die Integration mit Microsoft Defender for Office 365 (u. a. für Quarantäne-Management) sowie der Darktrace E-Mail Analysis Agent für Microsoft Security Copilot, der Darktrace / EMAIL(TM)-Erkenntnisse in Copilot-Untersuchungen verfügbar macht.

"E-Mail ist häufig der Einstiegspunkt - die Eskalation verläuft dann über Identitäten und weitere Tools. Mit den Erweiterungen verknüpfen wir Signale über E-Mail, Identity und SaaS hinweg und stärken zugleich Schutzmaßnahmen für ausgehende Kommunikation", sagt Connie Stride, SVP of Product, Darktrace.

Darktrace / EMAIL(TM) wurde außerdem als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025 für Email Security Platforms (ESP) ausgezeichnet und erhielt den Gartner® Peer Insights(TM) Customers' Choice 2025 für ESP.

Weitere Ressourcen

  • Schalten Sie am 9. Dezember zum Innovation-Launch von Darktrace ein, um mehr über unsere neuesten Innovationen zu erfahren.
  • Mehr zu Darktrace / EMAIL(TM) finden Sie auf der Produktseite.
  • Laden Sie hier eine Kopie des Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025 für Email Security Platforms Reports herunter.
  • Erfahren Sie mehr aus Darktrace' Black-Friday-Phishing-Analyse und entdecken Sie hier Top-Tipps, um sicher zu bleiben.

Über Darktrace

Darktrace ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Cybersicherheit. Gegründet 2013, schützt die firmeneigene KI-Plattform Unternehmen vor unbekannten Bedrohungen - in Echtzeit und über alle digitalen Bereiche hinweg: Netzwerk, Cloud, E-Mail, Endpunkte und mehr. Die Darktrace ActiveAI Security Platform(TM) ermöglicht proaktive Cyber-Resilienz, Frühwarnungen und autonome Reaktionen. Innovationen aus den Darktrace-Forschungsteams in Cambridge (UK) und Den Haag (NL) führten zu über 200 Patentanmeldungen. Mit mehr als 2.300 Mitarbeitenden schützt Darktrace fast 10.000 Kunden weltweit. Mehr Informationen unter:www.darktrace.com

Rückfragen & Kontakt

PIABO Communications
Lukas Pfeiffer
darktrace@piabo.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright