FPÖ – Nepp: 370 Jahre Schuldenrückzahlung läuten ein noch nie dagewesenes Schuldenzeitalter ein

Laut Stadtrechnungshof würde Wien 370 Jahre oder 13 Generationen benötigen, um seine Schulden zurückzuzahlen – vorausgesetzt, dies geschähe ausschließlich über den Saldo der operativen Gebarung. „Das ist kein Warnsignal mehr, das ist ein finanzieller Notruf. Denn damit hat Bürgermeister Ludwig 13 Generationen massiv verschuldet! Rot-Pink verweigert jedoch jede Konsolidierung und jagt diese Stadt in ein Schuldenzeitalter“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

Der Bericht führt aus, dass die Schulden Wiens im Jahr 2024 auf 11,94 Milliarden Euro gestiegen sind – um weitere 1,77 Milliarden Euro in nur einem Jahr. Noch 2023 hätte die Rückzahlung rein rechnerisch 240 Jahre gedauert, nun sind es 370. Selbst ohne Pensionsrückstellungen bräuchte Wien laut Stadtrechnungshof über 80 Jahre, um wieder schuldenfrei zu sein. „Diese Politik ist nichts anderes als eine finanzielle Hypothek auf Generationen. Die rot-pinke Stadtregierung lebt längst über ihre Verhältnisse und zwar auf Kosten der Zukunft unserer Kinder“, so Nepp.

Die bevorstehende Budgetwoche wird „brandheiß“, kündigt der FPÖ-Chef an. „Wir Freiheitlichen werden Rot-Pink jede einzelne Zahl vorhalten. Wien braucht endlich einen Kurswechsel weg von Verschwendung, Schuldenpolitik und finanzpolitischer Realitätsverweigerung. So wie bisher kann und darf es nicht weitergehen.“

Nepp fordert abschließend klare Sparmaßnahmen, ehrliche Transparenz und ein rigoroses Ende der rot-pinken Ausgabenpolitik: „Wer 370 Jahre Schulden anhäuft, hat längst jede politische Verantwortung abgegeben.“