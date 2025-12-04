Rat auf Draht: Junge Menschen zunehmend einsam

Wien (OTS) -

Einsamkeit unter jungen Menschen nimmt zu, wie aktuelle Zahlen der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht belegen. So stiegen die Beratungsgespräche von Jänner bis November 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37,4 Prozent. Anders ausgedrückt: 202 Gespräche drehten sich heuer allein um das Thema Einsamkeit. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene sind betroffen: So entfallen auf die 16- bis 18-Jährigen rund 42 Prozent der Beratungen, auf die Gruppe der 19- bis 24-Jährigen rund 43 Prozent.

Einsamkeit hat viele Gesichter

„Einsamkeit ist ein sehr subjektives und persönliches Phänomen. Es ist das unangenehme, schmerzhafte Empfinden, keine oder unzureichende soziale Verbindungen und Beziehungen zu haben. Auch, wenn man von Menschen umgeben ist“, sagt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht. Schule, Ausbildung und gesellschaftliche Erwartungen setzen viele junge Menschen unter Druck. Wer sich dann nicht ausreichend unterstützt oder verstanden fühlt, kann sich isoliert erleben, auch, wenn er oder sie von anderen umgeben ist. „Im Vergleich zu früher verbringen viele Kinder und Jugendliche weniger Zeit mit Freunden im realen Leben. Familienstrukturen haben sich verändert. Es gibt mehr Patchwork-Familien, Alleinerziehende und Familien mit beruflich stark eingespannten Eltern“, so Satke. All das könne dazu führen, dass junge Menschen weniger emotionale Unterstützung und Aufmerksamkeit bekommen würden und das Gefühl der Einsamkeit verstärken, so die Expertin weiter. Auch die Corona Pandemie hat das Thema Einsamkeit verstärkt.

Social Media und KI ersetzen keine realen Kontakte

Obwohl Social Media, Messengerdienste und Smartphones heute die Kommunikation erleichtern, können sie den echten, persönlichen Kontakt nicht ersetzen. „Online-Interaktionen bleiben oft oberflächlich und das Gefühl von echter Verbundenheit fehlt häufig. Vergleiche mit anderen, Cybermobbing oder das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, können das Einsamkeitsgefühl verstärken“, so Satke. Viele Jugendliche hätten online zwar hunderte Kontakte, aber niemanden, mit dem sie wirklich sprechen könnten, meint die Expertin und ergänzt: „Manche Jugendliche schließen aus Einsamkeit auch digitale Freundschaften mit einer künstlichen Intelligenz und chatten mit programmierten Gesprächspartner:innen, die nicht urteilen und immer verfügbar sind. Das große Risiko dabei ist, dass zwischenmenschliche Beziehungen vernachlässigt werden und Einsamkeit und soziale Isolation dadurch verstärkt werden“.

Weihnachten - Hochzeit der Einsamkeit

Gerade die Weihnachtszeit kann das Gefühl von Einsamkeit bei jungen Menschen noch intensivieren. „In dieser Zeit wird besonders viel Wert auf Zusammenhalt, Geborgenheit und gemeinsame Aktivitäten gelegt. Für viele Kinder und Jugendliche kann diese Erwartungshaltung belastend sein, insbesondere, wenn ihre Realität davon abweicht“, erklärt Satke. In der Schule, auf Social Media oder im Freundeskreis hören viele junge Menschen von fröhlichen Familienfeiern und Geschenken. Wer selbst keine harmonischen Familienverhältnisse hat oder besondere Umstände erlebt (z.B. durch die Trennung der Eltern), fühlt sich dadurch oft einsam und ausgeschlossen. „Zudem werden Konflikte, Trennungen oder Verluste zur Weihnachtszeit besonders spürbar, weil das Idealbild der glücklichen Familie so präsent ist. Viele Kinder und Jugendliche erleben jedoch Streit innerhalb der Familie, Stress oder sogar Gewalt, was das Gefühl der Einsamkeit verstärkt. Wer ohnehin wenig Freundschaften hat, fühlt sich in dieser Zeit noch isolierter“, so die Expertin weiter.

Rat auf Draht versucht, den jungen Menschen Wege aus der Einsamkeit aufzuzeigen. „Wir ergründen gemeinsam mit den Anrufer:innen die Ursache und den Auslöser für die Einsamkeit und zeigen Lösungsvorschläge auf. Wenn das Gefühl der Einsamkeit sehr belastend ist und über längere Zeit anhält, sollte zudem professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden“, so Satke.