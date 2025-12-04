  • 04.12.2025, 13:38:32
  • /
  • OTS0176

Kugler: Forderung nach Hochgeschwindigkeitsbahn Wien-Zagreb; Lob für eines der ersten Demographieministerien Europas

Parlamentarische Delegationsreise nach Kroatien im Zeichen von europa- und nachbarschaftspolitischer Zusammenarbeit

Wien (OTS) - 

Die zuletzt stattgefundene parlamentarische Delegationsreise nach Kroatien war der erste bilaterale politische Besuch seit dem Antritt der Regierungen Österreichs und Kroatiens. “Wir haben bewusst am Beginn der Legislaturperiode den Grundstein für eine enge Zusammenarbeit gelegt, um in den kommenden Jahren viel gemeinsam weiterzuentwickeln", betont ÖVP-Menschenrechtssprecherin Gudrun Kugler, die die Delegation als Obfrau der bilateralen Gruppe leitete. An der Reise nahm neben Kugler die Nationalratsabgeordneten Maximilian Köllner von der SPÖ, Gertraud Auinger-Oberzaucher von NEOS und Nina Tomaselli von den Grünen, sowie Botschafterin Yvonne Tončić-Sorinj teil.

“Österreich und Kroatien verbindet viel emotionale Nähe: Wir verstehen uns als Nachbarn und Freunde: Wir lösen Herausforderungen geschwisterlich und unterstützen einander wo es möglich ist in internationalen Foren”, so Kugler. Historisch wie politisch stehen beide Länder eng beisammen, die gemeinsamen Wurzeln reichen weit zurück. Österreich war überdies einer der ersten Staaten, der ab Anfang 1992 Kroatiens Unabhängigkeit unterstützte, ebenso wie den Weg zur EU-Mitgliedschaft. Heute setzen wir diesen Weg fort und unterstützen Kroatiens Beitritt zur OECD.

Im kroatischen Außen- und Europaministerium fand mit der Staatssekretärin für Europa, Andreja Metelko-Zgombić, ein Austausch über bilaterale Prioritäten, EU-Themen und regionale Herausforderungen statt. Weiters wurde der Delegation durch Demographie- und Immigrationsminister Ivan Šipić die kroatische Demographiestrategie vorgestellt. Kugler dazu: “Demographie ist einer der unaufhaltsamen Megatrends unserer Zeit. Nur wer genau hinschaut, kann tragfähige Lösungen finden. Kroatien tut das – auch wenn notwendige Maßnahmen nicht immer angenehm sind – und wird damit zu einem Vorbild für ganz Europa.”

Einen zentralen Programmpunkt bildeten schließlich die parlamentarischen Gespräche, allen voran ein ausführliches Arbeitstreffen mit der bilateralen parlamentarischen Gruppe Kroatien-Österreich, mit deren Vorsitzendem Marin Živković an der Spitze. Weiters gab es Gespräche mit der Vorsitzenden des kroatischen EU-Ausschusses Jelena Miloš sowie Mitgliedern des Ausschusses, um über europäische Fragen, die Rolle Kroatiens in der EU und gemeinsame regionale Anliegen zu sprechen.

Kugler: “Kroatien und Österreich verbinden auch gemeinsame europa- sowie nachbarschaftspolitische Anliegen und Herausforderungen. So haben wir im kroatischen Parlament den Bau einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Wien und Zagreb diskutiert, die beide Hauptstädte deutlich schneller verbinden könnte. Auch der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in Mitteleuropa bildet einen Themenkomplex, den beide Länder künftig stärker gemeinsam beobachten und politisch mitdenken wollen.” Damit, so die ÖVP-Mandatarin abschließend, setze man einen wichtigen Schritt für die Zusammenarbeit der beiden Länder. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright