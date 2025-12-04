Taborsky/Gorlitzer: Stadtrechnungshof bestätigt Schuldenexplosion durch SPÖ und Neos

Wien (OTS) -

„Die heute vom Stadtrechnungshof publizierten Zahlen sind ein finanzpolitischer Weckruf: Der Stadtrechnungshof bestätigt schwarz auf weiß, dass Wien unter SPÖ und Neos mit Vollgas in die Verschuldung fährt“, erklärt der Finanzsprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Hannes Taborsky zur aktuellen Prüfung des Rechnungsabschlusses 2024. „370 Jahre für die Rückzahlung der Schulden – das zeigt die Dimension des Problems. Die Stadtregierung verliert jede Kontrolle über ihre Finanzen.“ Dies sei kein Betriebsunfall, sondern habe System.

Um sich die Dauer von 370 Jahren vor Augen zu führen: 370 Jahre – das ist vom Kerzenlicht bis zur LED, vom Pferdewagen bis zur U-Bahn und vom Barock bis zur Digitalisierung.

Stadtrechnungshofsprecher Gemeinderat Michael Gorlitzer ergänzt: „Wie wir wissen, stehen für 2025 und 2026 bzw. auch darüber hinaus sogar noch höhere Neuverschuldungen an. Wenn heute schon 370 Jahre im Raum stehen, möchte man gar nicht wissen, welcher Wert in Zukunft herauskommen würde. Klar ist: Dieser Befund ist ein finanzieller Offenbarungseid.“

Wien brauche endlich eine ehrliche Finanzpolitik. Statt ständig neue Schulden anzuhäufen, müssen strukturelle Reformen umgesetzt werden. „SPÖ und Neos können es sich nicht länger leisten, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Wien braucht Verantwortung statt Schönfärberei – und eine Finanzpolitik, die kommenden Generationen nicht die Luft zum Atmen nimmt“, so beide abschließend.