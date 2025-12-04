  • 04.12.2025, 13:26:02
  • /
  • OTS0172

Grüne Wien/Stark, Hirschenhauser zu Zufahrtskontrolle Innere Stadt: 30 Minuten-Ausnahme führt zu neuen Datenschutzproblemen

Wien (OTS) - 

„Die heute von Stadträtin Sima bekanntgegebene Zufahrtsregelung für die Innere Stadt führt zu Datenschutzproblemen“, so Mobilitätssprecher Kilian Stark von den Grünen Wien. Sima behauptet, dass die bei der Einfahrt in die Innere Stadt angefertigten Fotos der Lenker:innen sofort gelöscht werden, wenn kein Verstoß festgestellt wird. Das ist nicht richtig, denn im Modell der Stadt Wien ist eine völlig unnötige Zufahrtsgenehmigung mit einer Dauer von max. 30 Minuten für alle Autofahrer:innen vorgesehen. Das bedeutet 30 Minuten Speicherung der Fotos von Fahrzeugen und Gesicht der Lenker:innen, weil erst danach klar ist, ob die Zufahrt berechtigt oder nicht war.

„Dieses Vorhaben ist datenschutzrechtlich ein Problem. Außerdem gibt es bessere Lösungen“, erklärt der Klubobmann der Grünen Innere Stadt, Alexander Hirschenhauser. „So könnte es Zufahrtskontingente für berechtigte Besucher:innen und Zufahrten in öffentliche Garagen mit vorab gebuchtem Ticket geben.“

„Abgesehen davon ist es völlig unverständlich, warum Stadt und Bezirk die letzten Jahre ungenutzt verstreichen haben lassen, ohne große Rückbauprojekte im 1. Bezirk umzusetzen“, so Stark. Bereits 2022 haben die Grünen konkrete Vorschläge für den nachhaltigen Umbau von Wollzeile, Hohem Markt und Tuchlauben vorgelegt. „Das wäre schon längst möglich gewesen, auch ohne auf eine aufwendige und teure Zufahrtskontrolle mit Kameras zu warten“, so Stark und Hirschenhauser abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright