  • 04.12.2025, 13:07:02
  • /
  • OTS0168

Marchetti: „Statt sich mit Kuala Lumpur und Ungarn zu beschäftigen, sollte FPÖ in Österreich ‚Ja‘ zu günstigeren Energiepreisen sagen“

Billigstromgesetz der Volkspartei bildet Grundlage für kostengünstigere, sichere Energieversorgung – frei von russischer Abhängigkeit

Wien (OTS) - 

„Statt eine Marionette der Achse Budapest-Moskau zu sein, sollte die FPÖ lieber ‚Ja‘ zu günstigeren Energiepreisen sagen. Auch wenn es den Verschwörungstheoretikern in den blauen Reihen missfällt: Putin war vertragsbrüchig und hat den Gashahn zugedreht. Genau deswegen ist ja die Abkehr von der Abhängigkeit von russischem Gas sowie die Hinwendung zur Diversifizierung und dem Ausbau erneuerbarer Energieträger der Schlüssel für die zuverlässige Versorgung mit kostengünstigerer Energie. Die Kickl-FPÖ hat es in der Hand, mit ihrer Zustimmung zum Billigstromgesetz ernsthaft für günstigere Energiekosten zu sorgen und die Menschen und Unternehmen in Österreich zu entlasten“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Es freut uns, dass der reiselustige FPÖ-General Hafenecker bereits aus Kuala Lumpur zurück ist. Aber besser wäre es, wenn er sich weniger mit Kuala Lumpur und Ungarn und mehr mit dem österreichischen Billigstromgesetz beschäftigen würde und diesem zustimmt“, so der abschließende Appell von Marchetti.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright