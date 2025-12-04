austrion Life übernimmt Youplus-Bestand in Österreich

Wien (OTS) -

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein hat die Übernahme des österreichischen Versicherungsbestands der Youplus Assurance AG durch die austrion Life Insurance AG genehmigt.

austrion Life stärkt damit ihre Position als österreichischer Spezialist für fondsgebundene Lebensversicherungen und übernimmt die Betreuung aller bestehenden Kundinnen, Kunden und Vertriebspartner von Youplus in Österreich. Die Integration des übernommenen Bestands erfolgt schrittweise und in enger Abstimmung mit Vertriebspartnern und Serviceeinheiten in Österreich.

Für die Versicherten bleibt alles beim Alten: Alle Verträge, Leistungen und Ansprechpartner bestehen unverändert fort. Neu ist lediglich, dass die Betreuung künftig durch das erfahrene Team der austrion Life in Wien erfolgt.

Ein starkes Zeichen für Stabilität und Verantwortung

„Mit dieser Bestandsübernahme setzen wir ein klares Zeichen für Stabilität und Verlässlichkeit. Wir übernehmen Verantwortung – für unsere Kundinnen und Kunden, für unsere Partner und für die Weiterentwicklung des österreichischen Versicherungsmarkts“, sagt Andreas Buxbaum, Vorstand der austrion Life.

Claudia Rainbacher, Sprecherin des Vorstands der austrion Life, ergänzt: „Wir heißen die Kundinnen und Kunden von Youplus herzlich willkommen. Sie können sicher sein, dass ihre Vorsorge bei austrion Life in guten Händen ist – mit persönlichem Service, klarer Kommunikation und der Erfahrung aus vielen Jahren Pionierarbeit in der fondsgebundenen Lebensversicherung.“

Markenprofil: österreichisch, klar, kundennah

Mit dem Claim „Pioniere der fondsgebundenen Lebensversicherung – Ihr Partner für morgen“ positioniert sich austrion Life als verlässlicher Partner für individuelle Vorsorge- und Investmentlösungen. Mit modernen, transparenten Produkten und persönlichem Service steht austrion Life für Stabilität, Klarheit und Handschlagqualität.