Mavie Med stärkt Kompetenz in Arbeitsmedizin durch geplante Erweiterung

Wien (OTS) -

Mavie Med plant die Übernahme des Arbeitsmedizinischen Zentrums der ehemaligen VAMED-Gruppe. Der Abschluss des Verkaufs (Closing) ist nach den für derartige Übernahmen üblichen rechtlichen Prüfungen für das erste Quartal 2026 geplant.

Das Arbeitsmedizinische Zentrum (AMZ) firmiert aktuell unter dem Namen Meditrina GmbH und ist ein führender Anbieter im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in Österreich. Mit Standorten in Wien und Kapfenberg betreut es österreichweit Unternehmen und ihre Betriebsstätten mit einem umfassenden Leistungsspektrum, das Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie, Gesundheitsförderung und Wiedereingliederungsmanagement umfasst.

Es ist geplant, alle rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das AMZ aktuell beschäftigt, zu übernehmen und das Zentrum in gewohnter Qualität weiterzuführen.

Mavie Med hat sich in den rund dreieinhalb Jahrzehnten des Bestehens als führender und verantwortungsvoller Betreiber privater Gesundheitseinrichtungen etabliert – das Spektrum reicht von stationären über ambulante bis hin zu arbeitsplatznahen medizinischen Leistungen. „ Unser Fokus liegt immer auf der Kombination aus medizinischer Exzellenz und ausgezeichneter Servicequalität. Das Arbeitsmedizinische Zentrum repräsentiert diese Eigenschaften in hohem Ausmaß. Es stellt zudem eine hervorragende Ergänzung des Corporate Health Angebots dar, das wir bereits unter der Marke Mavie vereinen. Wir freuen uns daher sehr, wenn wir das AMZ mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Gruppe begrüßen dürfen “, sagt Martin Fuchs, CEO Mavie Med.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehört.