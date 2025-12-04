LAUFEN bringt das Urin-Trenn-WC save! in den Wiener Wohnbau. Das «Stadtregal» wird Pilotprojekt für urbane Kreislaufwirtschaft.

Wien (OTS) -

Klimawandel, steigende Energiekosten, Teuerung und Wohnungsknappheit stellen Städte vor enorme Herausforderungen. Wie also können urbane Lebensräume wachsen und dabei lebenswert bleiben? Eine Antwort darauf liegt in der intelligenten Nutzung von Ressourcen, und genau hier setzt LAUFEN mit einer Innovation an, die nun erstmals im geförderten Wohnbau umgesetzt wird: dem Urin-Trenn-WC save!

Vom Forschungslabor in den Alltag

2019 vorgestellt, wurde save! von LAUFEN gemeinsam mit EOOS Design und dem Wasserforschungsinstitut Eawag (ETH Zürich) entwickelt. Die Technologie basiert auf einer einfachen, aber wirkungsvollen Idee: Urin wird im WC-Becken über den physikalischen „Teekannen-Effekt“ in einen eigenen Ablauf getrennt. Feststoffe, Papier und Spülwasser gelangen weiterhin in die Kanalisation. Damit können wertvolle Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff am Entstehungsort gesammelt und wiederverwertet werden.



„ Mit save! bringen wir nachhaltiges Abwassermanagement aus der Theorie in den Alltag. Das Stadtregal beweist, dass unsere wegweisende Technologie funktioniert und dass Kreislauf-wirtschaft im geförderten Wohnbau machbar ist, und echte Wirkung entfalten kann “, betont Christian Schäfer, Managing Director von LAUFEN Austria.

Stadtregal als Reallabor

Das neue Wohnquartier Stadtregal im „Village im Dritten“, entwickelt von der ARWAG, bietet mit 122 Wohnungen, Ateliers und Geschäftslokalen nicht nur leistbaren Wohnraum, sondern auch ein Experimentierfeld für nachhaltige Gebäudetechnik. Begrünte Fassaden, Dachgärten, Geothermie und Photovoltaik sind Teil des Energiekonzepts, ergänzt durch save! als Pilot für urbane Kreislaufwirtschaft. Save! kommt dabei in knapp 40 Wohnungen zum Einsatz und ermöglicht erstmals einen großflächigen Praxistext im geförderten Wohnbau.

Innovation im Wohnbau verlangt Mut, Investitionen und die Bereitschaft, technische Unsicherheiten zu überwinden. Möglich wird sie nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Bauträgern, Forschung und Industrie sowie durch gezielte Förderprogramme. „ In dem Wohnprojekt ‚Stadtregal‘ im Village im Dritten, das seit Sommer 2025 mit Leben erfüllt ist, wird erstmals das Urin-Trenn-WC save! von LAUFEN im Wohnbau eingesetzt. Die daraus gewonnenen Forschungsdaten liefern wertvolle Erkenntnisse für zukünftige ARWAG-Projekte und die Basis für notwendige Pionier:innenarbeit “, sagt DI Antonia Roither-Voigt, Geschäftsführerin der ARWAG Bauträger GmbH.

Vom Prototyp zur Serie

Die Wurzeln von save! liegen in einem internationalen Forschungsprojekt, der „Reinvent the Toilet Challenge“ der Bill & Melinda Gates Foundation. Aus der dort entwickelten „Urinfalle“ entstand die heutige, patentierte WC-Lösung.



„ Die Urinfalle, die wir ursprünglich im Rahmen der Gates-Stiftung entwickelt haben, hat mit save! den Sprung in die industrielle Fertigung geschafft. Im Stadtregal sehen wir nun, wie unsere Idee im Alltag wirkt und welche Potenziale noch vor uns liegen “, erklärt Lotte Kristoferitsch, Co-Geschäftsführerin von EOOS NEXT.

Mehrwert für Klima und Bewohner:innen

Im Stadtregal wird der getrennt gesammelte Urin pasteurisiert und als Dünger für die Dach- und Fassadenbegrünung eingesetzt. So entsteht ein lokaler Kreislauf, der Transportemissionen vermeidet, das Mikroklima verbessert und Kläranlagen entlastet.

„ Zirkuläre Haustechnikkonzepte wie das Urin-Trenn-WC sind ein Meilenstein auf dem Weg zu echter Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Sie machen sichtbar, wie Ressourcenschonung, Klimaschutz und Komfort im Alltag zusammenfinden können. Solche Innovationen schaffen Akzeptanz, zeigen den Nutzen für Bewohner:innen und geben Bauträgern Mut, neue Wege zu gehen “, ergänzt DI Susanne Formanek, Geschäftsführerin von GRÜNSTATTGRAU.

Ein Blick nach vorne

Für LAUFEN ist der Einsatz im Stadtregal ein wichtiger Schritt, aber nicht das Ziel. „ Wir sehen, dass es noch viele Schritte braucht, sowohl Forschung als auch politischen Willen. Das eine ist die Toilette, das andere die Verrohrung und das dritte, was man mit dem separierten Urin macht. Aber mit Projekten wie dem Stadtregal ist ein wichtiger Innovationsprozess bereits angestoßen “, ist sich Christian Schäfer sicher.



Das Projekt zeigt: Urbane Kreislaufwirtschaft beginnt im Kleinen, und kann mit Technologien wie save! zu einem entscheidenden Baustein für die Stadt der Zukunft werden.

Partner:innen des Projekts Stadtregal

Auftraggeber: ARWAG Living in Town GmbH

Architektur: Gerner Gerner Plus, heri&salli

save!: EOOS Design, Eawag ETH Zürich, LAUFEN

Forschung und Kreislaufwirtschaft: GrünstattGrau

Förderung: FFG

Über LAUFEN

LAUFEN Austria zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Keramik für das Badezimmer und ist das einzige Unternehmen, das in Österreich Sanitärkeramik erzeugt. Aus der Kernkompetenz – der Herstellung von Keramik – hat sich das Know-how für das komplette Bad entwickelt. In Zusammenarbeit mit international renommierten Designstudios entstehen einzigartige Kreationen für den weltweiten Markt.

LAUFEN Austria mit Sitz in Wilhelmsburg (NÖ), Produktion in Gmunden (OÖ) und dem LAUFEN space in Wien (1. Bez.), ist Teil der Schweizer LAUFEN-Gruppe, die auf Komplettlösungen für Badezimmer im Premium-Segment spezialisiert ist. Das 1892 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Laufen bei Basel. Die LAUFEN-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter:innen in fünf mitteleuropäischen Produktionsstätten (Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen) und unterhält Vertriebsbüros in 44 Ländern weltweit.

Weitere Informationen unter: www.laufen.co.at

