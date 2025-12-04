Casa Cook eröffnet ersten alpinen Standort in Madonna di Campiglio

Wien/Madonna di Campiglio (OTS) -

Zum Start der Wintersaison eröffnet das Casa Cook Madonna di Campiglio und markiert damit den ersten alpinen Standort der international etablierten Lifestyle-Marke. Das adults-only Boutiquehotel mit 50 Zimmern liegt zentral in Madonna di Campiglio auf 1.500 Metern Seehöhe mit Blick auf die weltberühmte Weltcup-Abfahrt Canalone Miramonti.

Entwickelt und realisiert wurde das Projekt vom JP Hospitality Investors Club, einer eigentümergeführten Investorengruppe mit Sitz in Wien. Nach Mallorca und Kitzbühel erweitert die Gruppe damit ihr Portfolio um eine weitere europäische Premiumdestination. Den operativen Betrieb übernimmt TREASURESTS Hospitality; die Marke Casa Cook wird im Rahmen eines Franchise-Modells geführt.

Neubelebt mit Stil und Substanz

Nach dem Ankauf des ehemaligen Hotel Milano im Sommer 2022 durch den JP Hospitality Investors Club wurde das Haus im Zuge der 3R-Strategie von JP Hospitality – Refurbishment, Redesign, Rebranding – umfassend modernisiert und neu positioniert. Heute verbindet das Casa Cook Madonna di Campiglio alpines Lebensgefühl mit dem entspannten, zeitgemäßen Lifestyle-Konzept der Marke – ausgerichtet auf aktive Gäste ebenso wie auf Erholungssuchende.

„ Wir freuen uns, dass wir mit CASA COOK und TREASURERESTS starke Partner an Bord haben. Wir haben für CASA COOK das erste alpine Lifestyle-Hotel in einer Top-Feriendestination geschaffen, darauf sind wir als Investor und Developer sehr stolz ,“ so Lukas Euler-Rolle, Managing Partner und CEO von JP Hospitality.

Zeitlose Ästhetik trifft alpinen Rückzugsort

Das Interior-Design von Remo Masala und seinem Berliner Studio Vision Alphabet übersetzt die klare Design-DNA von Casa Cook erstmals in ein alpines Umfeld Die Gestaltung setzt auf zurückhaltende, zeitlose Eleganz, natürliche Materialien und eine klare Formensprache, die eine ruhige, stimmige und einladende Atmosphäre schafft.

Das Haus verfügt über 50 Design-Zimmer und Suiten, viele davon mit Balkon oder Bergblick, eine Terrassen-Bar, einen Spa-Bereich mit Sauna und Fitnessraum und Yoga sowie das hauseigene Restaurant „Altitude 1.511m“ mit Menü von Drei-Sterne-Koch Jacob Jan Boerma.

Mit der Eröffnung setzt der JP Hospitality Investors Club sein fünftes Lifestyle-Hotelprojekt erfolgreich um und unterstreicht seine Strategie, europäische Top-Destinationen mit international positionierten Marken zu entwickeln und langfristig zu betreiben.

Aktuell wird ein weiterer Investorenclub für den Aufbau eines zweiten Hotelportfolios strukturiert. Dafür werden noch weitere Partner und Investoren gesucht.