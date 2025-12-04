ASFINAG: Aufwändige Sanierung nach Hangrutsch auf A 2 Südautobahn bei Pinkafeld

Graz (OTS) -

Der Hangrutsch auf der A 2 Südautobahn im Bereich Pinkafeld macht eine aufwändige Sanierung erforderlich, die mehrere Monate dauern wird. Um die Arbeiten durchführen zu können, ist auch eine Sperre der Richtungsfahrbahn Graz unumgänglich. Der Verkehr wird für die kommenden Wochen auf die Richtungsfahrbahn Wien verlegt, wodurch auf etwa 1,5 Kilometern jeweils nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung stehen wird. Diese Verkehrsführung wird in der Nacht von heute Donnerstag, dem 4. auf den 5. Dezember eingerichtet. Dafür muss die A 2 in beiden Richtungen ab 20 Uhr bis Freitagfrüh gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit zwischen den Anschlussstellen Friedberg-Pinggau und Lafnitztal-Oberwart über die B63 und die B50 umgeleitet.

Der Hang war am Mittwoch kurz nach 15 Uhr auf einer Länge von knapp 40 Metern etwa fünf Meter abgerutscht. Die A 2 wurde in diesem Bereich vor mehr als 40 Jahren auf einem Damm errichtet. Dieser Damm und der von der Autobahn gesehen abschüssige Hang müssen nun speziell mit Spritzbeton, Ankern und Pfählen gesichert werden. Verlaufen die Sicherungsarbeiten plangemäß, sollen die ersten Maßnahmen noch heuer abgeschlossen sein, wodurch ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Graz wieder benützbar werden könnte. Die gesamte Sanierung und somit die gänzliche Verkehrsfreigabe des Abschnittes wird aber voraussichtlich bis zum Frühjahr dauern.