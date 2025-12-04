  • 04.12.2025, 12:40:02
  • /
  • OTS0156

ASFINAG: Aufwändige Sanierung nach Hangrutsch auf A 2 Südautobahn bei Pinkafeld

Verkehr muss in den kommenden Wochen auf die Richtungsfahrbahn Wien verlegt werden

Graz (OTS) - 

Der Hangrutsch auf der A 2 Südautobahn im Bereich Pinkafeld macht eine aufwändige Sanierung erforderlich, die mehrere Monate dauern wird. Um die Arbeiten durchführen zu können, ist auch eine Sperre der Richtungsfahrbahn Graz unumgänglich. Der Verkehr wird für die kommenden Wochen auf die Richtungsfahrbahn Wien verlegt, wodurch auf etwa 1,5 Kilometern jeweils nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung stehen wird. Diese Verkehrsführung wird in der Nacht von heute Donnerstag, dem 4. auf den 5. Dezember eingerichtet. Dafür muss die A 2 in beiden Richtungen ab 20 Uhr bis Freitagfrüh gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit zwischen den Anschlussstellen Friedberg-Pinggau und Lafnitztal-Oberwart über die B63 und die B50 umgeleitet.

Der Hang war am Mittwoch kurz nach 15 Uhr auf einer Länge von knapp 40 Metern etwa fünf Meter abgerutscht. Die A 2 wurde in diesem Bereich vor mehr als 40 Jahren auf einem Damm errichtet. Dieser Damm und der von der Autobahn gesehen abschüssige Hang müssen nun speziell mit Spritzbeton, Ankern und Pfählen gesichert werden. Verlaufen die Sicherungsarbeiten plangemäß, sollen die ersten Maßnahmen noch heuer abgeschlossen sein, wodurch ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Graz wieder benützbar werden könnte. Die gesamte Sanierung und somit die gänzliche Verkehrsfreigabe des Abschnittes wird aber voraussichtlich bis zum Frühjahr dauern.

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
Telefon: +436646010813827
E-Mail: walter.mocnik@asfinag.at
Website: https://asfinag.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ASF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright