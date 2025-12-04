  • 04.12.2025, 12:35:02
  • /
  • OTS0155

Grüne Wien/Ellensohn, Prack: Stadtrechnungshofbericht zur internen Organisation von Wiener Wohnen zeigt deutlichen Reformbedarf

Wien (OTS) - 

„Die in unseren Prüfersuchen geäußerte Vermutung, dass Verwaltungsänderungen und der rasante Anstieg der Beschäftigungszahlen bei Wiener Wohnen selbst, in Tochtergesellschaften und in gänzlich ausgegliederten Bereichen zu Wildwuchs in großen Bereichen und zu mehr Intransparenz und Doppelgleisigkeiten geführt haben statt zu mehr Effizenz, wurde leider bestätigt. Die Ergebnisse des Stadtrechnungshofs sind ein wichtiger Wegweiser für die weitere Entwicklung der städtischen Hausverwaltung, das bleibt eine Mammutaufgabe“, erklärt David Ellensohn, Kontrollsprecher der Grünen Wien, der sich bei den Prüfer:innen des Stadtrechnungshofs für die akribische Untersuchung der internen Organisation von Wiener Wohnen bedankt.

Abgeordnete des Grünen Klubs im Rathaus haben den Stadtrechnungshof im Dezember 2023 um Prüfungen jeweils der Verwaltung der Unternehmung Wiener Wohnen insgesamt und von Ausgliederungen durch die Wiener Wohnen Kundenservice GmbH im Bereich der Call Center Tätigkeiten der Stadt ersucht. Die nun vorliegenden, umfangreichen Prüfberichte zeigen Lücken und deutlichen Verbesserungsbedarf auf. So gab es zwar immer wieder neue Ansätze zu Reformen – im Zeitraum von 2013 bis 2013 stellte der Stadtrechnungshof 170 Organisationsänderungen bei Wiener Wohnen fest. Eine Vielzahl davon war laut Bericht aber nicht zielführend oder wurde nicht konsequent weiterverfolgt.

„Wer glaubt, wenn man bei Wiener Wohnen anruft, dass dann auch Mitarbeiter von Wiener Wohnen abheben, liegt leider falsch, denn es sind ausgelagerte Unternehmen, die hier für Wiener Wohnen tätig werden“, so Wohnsprecher Georg Prack. Die Wiener Wohnen Kundenservice GmbH hat Call Center Tätigkeit an eine externe Arbeitsgemeinschaft vertraglich ausgelagert. Die Fragen des Grünen Klubs bezüglich der Arbeitsverhältnisse der Menschen, die am Telefon für die Bevölkerung Ansprechpartner:innen seitens der Stadt Wien darstellen, konnte der Stadtrechnungshof allerdings nicht einsehen, weil keine Prüfbefugnis besteht. 2023 betraf das immerhin mehr als 500 Arbeitnehmer:innen. „Städtische Institutionen sind zukünftig in der Pflicht, auch gegenüber bei Privatfirmen angestellten Personen, das Kontrollrecht der Stadt sicherzustellen“, so Prack abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright