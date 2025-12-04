Selbstversorgung auf 1500 Meter: Ehrenamt als Erfolgsmodell

Wien (OTS) -

Die Naturfreunde Österreich freuen sich, das Anton-Proksch-Haus als „Hütte des Jahres 2025“ auszuzeichnen. Mit dieser Ehrung würdigen sie insbesondere das einzigartige Selbstbewirtschaftungs-Konzept und das große ehrenamtliche Engagement dahinter.

Freiwillige tragen nachhaltiges Modell

Das Anton-Proksch-Haus der Naturfreunde Salzburg liegt auf rund 1.585 m Höhe auf der Ladenbergalm mitten im beliebten Wander- und Skigebiet Werfenweng. Ganzjährig geöffnet besitzt es direkten Zugang zu den Pisten. Das Besondere: Im Selbstversorgerhaus gibt es kein Hüttenpersonal. Gäste gestalten ihren Aufenthalt individuell und sorgen selbst für Mahlzeiten und Sauberkeit im Zimmer.

Das Herzstück des Konzepts ist ein engagierter Pool an Freiwilligen, der den Hüttendienst übernimmt. Sie sind nicht nur Ansprechpersonen für die Gäste, sondern auch Botschafter:innen einer nachhaltigen Community. Die Auszeichnung würdigt daher weit mehr als Lage und Infrastruktur: sie ist vor allem ein Ausweis für ehrenamtlichen Einsatz und gemeinschaftlichen Zusammenhalt.

„Das Ehrenamt ist der sicherste Halt unserer Naturfreunde-Bewegung: engagierte Menschen, die Wege ebnen und Gemeinschaft lebendig machen“, so Günter Abraham, Geschäftsführer der Naturfreunde.

„Gemeinschaft, Eigenverantwortung und gelebte Nachhaltigkeit haben bei den Naturfreunden oberste Priorität. Diese Hütte ist ein starkes Symbol dafür, was unsere Bewegung seit Beginn ausmacht“, erklärt NF-Präsident Andreas Schieder.

Naturfreunde blicken voraus

Präsentiert wurde die Hütte des Jahres in der letzten Bundes-Vorstandssitzung der Naturfreunde im November 2025. In diesem wichtigen Gremium wurden auch entscheidende Weichen für Finanzen und Strategie stellt. Angesichts der aktuellen Konsolidierung der Bundesregierung beschloss der Vorstand, dass auch die Naturfreunde bei manchen Ausgaben den Gürtel enger schnallen müssen.

Zudem fand im Rahmen dieser Sitzung eine Reflexion auf das „Jahr der Frauen 2025“ statt. Der Fokus auf Sichtbarkeit und Gleichstellung spiegeln sich in den Aktivitäten und Strukturen der Organisation wider — vom Magazin-Cover bis zum Damen-Alpinkader.

„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen auch uns vor Herausforderungen. Als Naturfreunde ist es uns wichtig, verantwortungsbewusst zu handeln und unsere Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Gleichzeitig bleiben wir unserem Anspruch treu, Werte wie Nachhaltigkeit, Solidarität und Gleichstellung weiterhin aktiv zu stärken“, so Schieder.