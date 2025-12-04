Tag des Ehrenamts – Schülerlotsen leisten Unbezahlbares für die Sicherheit unserer Kinder

St. Pölten (OTS) -

Rund die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren engagiert sich ehrenamtlich – als Mitglied von Hilfsorganisationen oder Vereinen, aber auch privat – und leistet damit einen Beitrag von unschätzbarem Wert für die gesamte Zivilgesellschaft.

So sind etwa in Niederösterreich tagtäglich rund 1.200 ehrenamtliche Schülerlotsen unentgeltlich für die Sicherheit unserer Kinder im Einsatz.

„Der morgendliche Weg zur Schule ist für unsere Jüngsten meist die erste Herausforderung, die sie im Straßenverkehr selbständig zu meistern haben. Um die Arbeit der Polizei zu unterstützen, kümmern sich tagtäglich zahlreiche Ehrenamtliche darum, dass unsere Kinder sicher unterwegs sind. Ihr Engagement ist unbezahlbar und ein großer Mehrwert für den Nachwuchs sowie deren Eltern“, bedankt sich Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer anlässlich des Internationalen Tags der Freiwilligenarbeit am 5. Dezember bei den Helfern.

„Schülerlotsen sind ein unverzichtbarer Baustein der Schulwegsicherung. Sie übernehmen Aufgaben, die die Polizei alleine nicht in dieser Qualität leisten könnte und tragen in großem Maß dazu bei, die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen“, unterstreicht auch Brigadier Willy Konrad, Leiter der Landesverkehrsabteilung.

Die notwendigen Hilfsutensilien werden den ehrenamtlichen Schülerlotsen seitens des Landes NÖ zur Verfügung gestellt. „Die Ausrüstung kann, dank finanzieller Unterstützung unserer Sponsoren, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ein besonderer Dank gilt daher dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), dem ÖAMTC, der Niederösterreichischen Versicherung und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA)“, so Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich. Das Mobilitätsmanagement Niederösterreich der NÖ.Regional unterstützt bei der Verteilung.

Allgemeine Informationen rund um die Schulwegsicherung finden Sie unter www.schulwegsicherung.at sowie – speziell für Niederösterreich – unter www.schuelerlotsen-noe.at.

