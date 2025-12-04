Finale der zweiten Staffel der beliebten ORF-Serie „Tage, die es nicht gab“ am 8. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) -

Ein belastender Gerichtsprozess, ein komplexes Mutter-Sohn-Verhältnis, fragile Beziehungen – und über allem schwebt die Frage: Wer hat Emily (Paulina Hobratschk) getötet? Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl lassen auch in der finalen Doppelfolge von Staffel zwei der beliebten ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Serie „Tage, die es nicht gab“ am Montag, dem 8. Dezember 2025, um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1 sowie jeweils bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON „Tödliche Geheimnisse“ nicht los, wenn sie der Wahrheit Stück für Stück näherkommen.

Mehr zu den Inhalten der Folgen

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“: Folge 7 (Montag, 8. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Doris (Diana Amft) unterstützt Sebastian (Rick Kavanian) bei seiner Anhörung vor Gericht. Eine Situation, die für Nina (Maya Unger) unerträglich ist, wird auch auf Doris Auswirkungen haben. Inès (Jasmin Gerat) muss erkennen, dass sie loslassen muss. Und Christiane (Franziska Hackl) schafft klare Verhältnisse. Als Olivier (Etienne Halsdorf) einen entscheidenden Hinweis für die Ermittlungen liefert, wird Miriam (Franziska Weisz) einmal mehr mit den Geschehnissen der Vergangenheit konfrontiert. Die vier Freundinnen geraten an ihre Grenzen, denn manche Dinge kommen immer wieder an die Oberfläche ...

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“: Folge 8 (Montag, 8. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Die zarte Annährung von Inès zu Olivier wird erneut auf die Probe gestellt und eine verstörende Nachricht hallt bei Inès nach. Joachim (Andreas Lust) versucht Miriam zu einer versöhnlichen Aussprache zu bewegen und eine Geste der Versöhnung möchte auch Christiane bei Filip (Stefan Pohl) setzen. Nur Doris will von Vergebung nichts wissen. Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) folgen ein weiteres Mal einer Spur zur verstorbenen Adele Branco (Susi Stach). Als das Ermittlerteam erkennt, wer Emily umgebracht hat, scheinen sie einen entscheidenden Schritt zu langsam zu sein ...

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto, MDR, SWR, WDR, NDR, BR und RB, hergestellt mit Unterstützung von FISA+ und Film in Austria (ABA).

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ stehen bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zur Verfügung, wo auch die bereits ausgestrahlten Episoden sowie die erste Staffel zum Wiedersehen gestreamt werden können.