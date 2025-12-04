47. Sicherheitsverdienstpreise: Auszeichnung für Wiener Polizei

Wien (OTS) -

Die Raiffeisen Stadtbank Wien ehrt auch heuer wieder Polizist:innen mit den Sicherheitsverdienstpreisen. Ausgezeichnet werden jene, die mit außergewöhnlichem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Bundeshauptstadt geleistet haben.

"Als Raiffeisen Stadtbank Wien sind wir verlässlicher Partner in Finanzfragen und übernehmen Verantwortung für unsere Gesellschaft. Auf Basis unserer genossenschaftlichen Werte fördern wir Kooperationen, die einen spürbaren Beitrag für die Gemeinschaft leisten", betont Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. "Sicherheit ist dabei ein zentrales Anliegen – das verbindet uns mit der Polizei. Deshalb freuen wir uns, die Sicherheitsverdienstpreise bereits zum 47. Mal an Menschen zu vergeben, die sich in besonderem Maße für die Sicherheit unserer Stadt einsetzen."

"Die heute ausgezeichneten Personen und Projekte stehen für das, was Wien besonders macht: Engagement, Verantwortung und den Willen, andere zu schützen. Der Sicherheitsverdienstpreis 2025 würdigt genau diese Haltung. Mein Dank gilt auch der Raiffeisen Stadtbank Wien, die dieses wichtige Zeichen der Anerkennung ermöglicht", betont der Landespolizeipräsident in Wien, Dr. Gerhard Pürstl.

Dieses Jahr wurden insgesamt 122 Preisträger:innen gewürdigt. Neben Beamt:innen aus verschiedenen Stadtpolizeikommanden, Landeskriminalamt, Landesverkehrsabteilung und Sondereinheiten, wurden auch Mitarbeiter:innen der Stadt Wien und der Staatsanwaltschaft Wien für ihr außerordentliches Engagement ausgezeichnet.



Die diesjährigen Preisträger:innen:

Sprengstoff- und Gefahrstoffexperten: Gemeinsame Expertise für maximale Sicherheit

Seit 2023 arbeiten die sprengstoff- und gefahrstoffkundigen Organe der Polizei enger zusammen, um Einsätze effizienter und sicherer zu machen. SKO prüfen sprengstoffverdächtige Gegenstände und geben Erstschätzungen, während GKO bei chemischen, biologischen oder radioaktiven Gefahren zum Einsatz kommen. Durch klare Rollenverteilung und laufende Prozessoptimierung bewältigt das Team mit 27 Beamt:innen auch komplexe Lagen wie Staatsbesuche oder Großveranstaltungen und sorgt für maximale Sicherheit.

18 Raubüberfälle in Wien: Tätergruppe festgenommen

Eine Tätergruppe hat 18 gewaltsame Raubüberfälle in Wiener Bezirken verübt. Die Opfer wurden eingeschüchtert, massiv bedroht, Gewalt angewendet und verletzt. Akribische Mobiltelefon-Auswertungen der Beschuldigten ergaben zahlreiche Videoaufnahmen der Raubüberfälle und der Gewaltanwendungen. Im Zuge der intensiven und umfangreichen Erhebungen von fünf Beamt:innen des Landeskriminalamtes konnten die Beschuldigten ausgeforscht und festgenommen werden.

Bankomatsprengungen in Wien: Tätergruppe identifiziert und festgenommen

In den vergangenen zwei Jahren verübte eine niederländische Tätergruppe in Wien 14 Bankomatsprengungen und erbeutete rund 2,1 Millionen Euro Bargeld. Durch intensive Ermittlungen von zwölf Beamt:innen des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien konnten bisher 28 Verdächtige identifiziert und elf festgenommen werden. Diese Erfolge sind das Ergebnis hoher Einsatzbereitschaft, Ausdauer und enger Zusammenarbeit mehrerer Organisationseinheiten.

Neues Präventionsprogramm für Minderjährige gestartet

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, bestehend aus 58 Beamt:innen, hat ein Programm zur Kriminalitätsprävention bei Minderjährigen entwickelt. Es bietet Beratungen für Eltern, koordinierte Interventionen, Orientierungshilfen für Intensivtäter:innen sowie mehr Rechtssicherheit für Fachkräfte. Erste Maßnahmen laufen bereits in Pilotprojekten, weitere sind im Regierungsprogramm verankert. Ergänzend wurde ein regelmäßiger "Runder Tisch" für den interdisziplinären Austausch eingerichtet.

Recruiting-Offensive für die Wiener Polizei

Mit digitalen Formaten, Social-Media-Kampagnen und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen hat das Recruiting-Team der Landespolizeidirektion Wien die Bewerberzahlen sowie Qualität und Diversität deutlich gesteigert. Durch strategische Planung, individuelle Beratung und faire Auswahlverfahren trägt das Team entscheidend zur nachhaltigen Personalgewinnung, zur Erhöhung der Einsatzstärke, zur Erweiterung des Angebots an spezialisierten Kräften und damit zur Verbesserung von Prävention und Verbrechensbekämpfung bei.

Erfolgreiche Sicherheitsinitiative in der Wiener Innenstadt

Die Initiative "Gemeinsam.Sicher", organisiert von sieben Beamt:innen des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien und Gewerbetreibenden, veranstaltet regelmäßige Treffen – sogenannte Sicherheitsfrühstücke. Dabei werden Ansprechpartner:innen vorgestellt und Themen wie Verhalten in lebensbedrohlichen Situationen sowie aktuelle Sicherheitsfragen besprochen. Wiederkehrende Rundgänge und der direkte Dialog führten bereits zu weniger Beschwerden. 2026 soll die Partnerschaft auf Wien Tourismus und die Hotellerie ausgeweitet werden.



