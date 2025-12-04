40 Jahre Kinderbetreuung Daheim

Wien (OTS) -

Das Erfolgsprojekt Kinderbetreuung Daheim feiert sein 40-jähriges Bestehen. Seit 1985 unterstützt das Angebot Eltern in ganz Wien und ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – besonders für Alleinerziehende und Eltern in Ausbildung. Die mobile Betreuung zuhause ist österreichweit einzigartig und ein zentraler Bestandteil der sozialen Infrastruktur der Stadt.

„ Seit vier Jahrzehnten zeigt Kinderbetreuung Daheim, wie verlässliche Unterstützung für Familien in unserer Stadt geht. Viele Eltern – insbesondere Alleinerziehende – können dadurch berufliche Chancen nutzen und ihren Alltag stabil gestalten. Mein besonderer Dank gilt den Betreuerinnen, die mit großer Erfahrung und Herz dafür sorgen, dass Familien in schwierigen Momenten die Hilfe bekommen, die sie brauchen “, betont Sozialstadtrat Peter Hacker.

Im Jahr 2024 nahmen 247 Eltern das Angebot in Anspruch – 125 davon alleinerziehend (51 %). Insgesamt wurden 1.036 Einsatztage und 7.115 Einsatzstunden geleistet, davon 4.036 Stunden (57 %) bei Alleinerziehenden.

Das Team besteht aus 10 Mitarbeiterinnen. Die Kinderbetreuerinnen sind überwiegend über 50 Jahre alt, mit langjähriger Erfahrung, hoher Professionalität und großer Verlässlichkeit. Ihr Einsatz trägt wesentlich zur Qualität und Kontinuität des Angebots bei.

Ein Angebot, das Arbeitsplätze sichert

Die mobile Kinderbetreuung sorgt nicht nur für Entlastung im Alltag, sondern hilft auch, Arbeitsplätze zu sichern. Viele berufstätige Eltern verdanken dem Service ihre Jobzusage oder eine reibungslose Rückkehr in den Arbeitsmarkt – besonders dann, wenn Kinder plötzlich erkranken oder Betreuungslücken entstehen. Durch das Angebot der Wiener Sozialdienste wird es Eltern ermöglicht, Termine wahrzunehmen, berufliche Verpflichtungen einzuhalten und im Alltag Stabilität zu bewahren.

Die Basisfinanzierung erfolgt über den Fonds Soziales Wien (FSW)

„ Kinderbetreuung Daheim ist ein Beispiel dafür, wie zielgerichtete Unterstützung Familien entlastet. Der FSW schafft gemeinsam mit den Wiener Sozialdiensten als Partnerorganisation einen stabilen Rahmen, damit diese wertvolle Unterstützung verlässlich Familien in Wien angeboten werden kann. Wir wissen: Jede Einsatzstunde bedeutet ein Stück mehr Sicherheit, Planbarkeit und Zuversicht für Eltern in herausfordernden Lebenslagen. Dafür gilt auch allen Mitarbeiterinnen mein Dank anlässlich des Jubiläums “, sagt Susanne Winkler, FSW-Geschäftsführerin.

Als Best-Practice-Beispiel wird Kinderbetreuung Daheim unter anderem bei nationalen und internationalen Fachtagungen vorgestellt – zuletzt beim ÖPA-Kongress „Ergänzende Kinderbetreuung – Warum sich Vielfalt auszahlt“ im Haus der Europäischen Union.

„ Seit vier Jahrzehnten zeigt Kinderbetreuung Daheim, wie wirksam und notwendig flexible Betreuungsangebote für Familien sind – und wie sehr sie zur sozialen Stabilität und Chancengleichheit in Wien beitragen “, unterstreicht die Präsidentin der Wiener Sozialdienste, Gabriele Votava, die Bedeutung der mobilen Kinderbetreuung.

Ergänzende Dienstleistung: Kinderbetreuung Daheim Plus

Seit 2016 gibt es mit Kinderbetreuung Daheim Plus eine ergänzende Dienstleistung. Unterstützt werden Familien chronisch lebensverkürzend erkrankter Kinder durch die Betreuung der gesunden Geschwisterkinder. Das Betreuungsangebot entlastet einerseits Eltern durch stundenweise Auszeiten und andererseits die Geschwisterkinder durch Zeit, die ganz ihnen gehört. 2024 wurden 285,5 Einsatzstunden an 74 Einsatztagen für zwei alleinerziehende Mütter erbracht.

Erfolgsgeschichten, die Mut machen

Immer wieder zeigt sich, wie entscheidend die Unterstützung in kritischen Situationen ist:

– Eine alleinerziehende Mutter erhielt eine Jobzusage, weil sie durch die Betreuung im Krankheitsfall ihrer Kinder ein tragfähiges Betreuungskonzept vorlegen konnte.

– Eine Mutter im Frauenhaus konnte dank kurzfristiger Betreuung ihrer erkrankten Kinder die ersten Probetage in einer Zahnarztordination absolvieren – und erhielt anschließend die Stelle.

https://www.wienersozialdienste.at/kinderbetreuung-daheim/

Die Wiener Sozialdienste sind führende Anbieterin sozialer Dienste in Wien und erbringen vielfältige Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, Senior:innen, gesundheitlich eingeschränkte oder sozial gefährdete Menschen und ihre Familien.