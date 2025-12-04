Novak: Wien setzt mit ihrer Open-Source-Strategie europaweite Maßstäbe

Wien (OTS) -

In dem aktuellen „OSS Country Intelligence Report Austria 2025“ würdigt die Europäische Kommission Wien als führende Kraft im Bereich Open Source. Für Digitalisierungsstadträtin Novak ist diese Anerkennung ein weiterer Beleg dafür, dass Wien digitale Innovation Sicherheit und Souveränität konsequent vorantreibt.

„Diese Anerkennung zeigt, dass Wien mit seiner Open-Source-Strategie europaweit Maßstäbe setzt“, betont Digitalisierungsstadträtin Novak. „Wir gestalten eine digitale Verwaltung, die offen, sicher und selbstbestimmt agiert – und die allen Menschen zugutekommt. Open Source ist dafür ein wichtiger Baustein.“

Warum Open Source für Wien wichtig ist

Open-Source-Software bietet der Stadt Wien und ihren Bürger*innen zahlreiche Vorteile. Sie steht für Innovation, Nachvollziehbarkeit und Zusammenarbeit – nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern auch in der gesamten Gesellschaft.

Ein großer Pluspunkt ist, dass die Stadt unabhängiger von einzelnen Herstellern wird. Das stärkt die digitale Souveränität und macht Wien langfristig flexibler.

Offene Software bietet die Möglichkeit, Lösungen bei Bedarf weiterzuentwickeln und an neue Anforderungen anzupassen. Dadurch entsteht Spielraum für individuelle Anpassungen und die Integration in bestehende Systeme wird erleichtert, ohne dass man von einem einzigen Anbieter abhängig ist.

Wien verfolgt dabei einen ausgewogenen Ansatz: Open-Source-Lösungen und proprietäre Lösungen ergänzen sich. So bleibt die Stadt unabhängig und setzt aber gleichzeitig auf bewährte und belastbare Technologien, die Sicherheit und Stabilität garantieren. Offenheit und Verlässlichkeit gehen Hand in Hand – für digitale Services, die effizient, sicher und zukunftsorientiert sind und die gemeinsam mit der Stadtgemeinschaft weiterentwickelt werden können.

Open Source als Schlüssel für Sicherheit, Souveränität und Zukunftsfähigkeit

In einer zunehmend digitalisierten und unsichereren Welt müssen öffentliche Verwaltungen effizient sicher und resilient agieren. Open-Source-Lösungen bieten hierfür die idealen Voraussetzungen, denn sie ermöglichen eine umfassende Kontrolle über sicherheitskritische Systeme, fördern die Zusammenarbeit über Organisations- und Landesgrenzen hinweg und unterstützen die Einhaltung europäischer Werte und Datenschutzstandards.

Gerade im europäischen Kontext gewinnt die Diskussion über digitale Souveränität an Bedeutung, denn die Abhängigkeit von wenigen globalen Technologiekonzernen birgt Risiken für den Datenschutz, die Kontrolle über kritische Infrastrukturen und die langfristige Technologiegestaltung.

„Open Source stärkt Europas Unabhängigkeit – und Wien zeigt, wie das in der Praxis gelingt. Die EU-Kommission bestätigt unseren Weg und motiviert uns, weiterhin gemeinsam mit Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft mutige Schritte zu gehen“, so Novak abschließend.

Der Open Source Bericht der Stadt Wien 2025 ist abrufbar unter Open Source Bericht der Stadt Wien 2025