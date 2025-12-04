  • 04.12.2025, 11:42:32
  • /
  • OTS0133

Mit hanfred kommen Haustiere entspannt durch Silvester

Österreichische Petfood-Marke startet kostenloses Relax-Programm für Tierheime

Graz (OTS) - 

Für viele Hunde und Katzen ist Silvester eine der anstrengendsten Nächte im Jahr. Lärm, Feuerwerk und Stress. Die österreichische Tierfutter-Marke hanfred bietet gezielte Snack-Lösungen für akute Stresssituationen - und unterstützt gleichzeitig Tierheime in Österreich und Deutschland mit kostenlosen Produkten.

Schnelle Hilfe, wenn's drauf ankommt: Das Relax SOS-System

Die Produkte von hanfred setzen auf die sanfte Kraft von Hanf und Kräutern - kombiniert mit schonend getrocknetem Fleisch. "Hunde und Katzen verstehen nicht, warum es an Silvester knallt. Genau deshalb reagieren viele so stark darauf. Kräuter wie Hanf, Lavendel oder Baldrian können hier sanft beruhigen, ohne das Tier zu belasten", so die Gründerinnen Isabella und Laura.

Die SOS-Linie für Hunde wirkt meist innerhalb von 30 Minuten. Alle Snacks enthalten nur eine Fleischsorte (Monoprotein), sind getreidefrei und damit besonders allergikerfreundlich.

Für zusätzliche Unterstützung gibt es außerdem das Hanfpulver, das einfach ins tägliche Futter gemischt wird. Für Katzen gibt es zudem die Fleisch Fleckerl: Monoprotein-Snacks mit Hanf, die auch Stubentigern sanft helfen können.

Tierheim-Aktion: Kostenlose Unterstützung für Hunde für die stressigste Nacht des Jahres

In Tierheimen ist die Situation an Silvester für Hunde oft besonders schwierig: neue Umgebung, laute Geräusche, viel Stress. Genau deshalb unterstützt hanfred auch dieses Jahr wieder Tierheime in Österreich und Deutschland mit kostenlosen Hanfpulvern.

"Silvester bedeutet für Tierheime jedes Jahr einen Ausnahmezustand. Die Tiere sind hochgradig gestresst, haben Angst. Und die Pfleger verbringen die Nacht damit, die Tiere zu beruhigen und zu trösten. Das Feedback der letzten Jahre zeigt uns: Unser Hanfpulver macht einen echten Unterschied. Deshalb stellen wir auch in diesem Jahr wieder unser Hanfpulver kostenlos zur Verfügung.", erklärt das Gründerteam.

Für kostenloses Hanfpulver können sich Tierheime ab sofort hier melden: bestellung@hanfred.at

Rückfragen & Kontakt

Pressekontakt: press@hanfred.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright