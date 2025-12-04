Hoffnung für die nächste Generation: International Christian School of Vienna feiert Spatenstich für Schulcampus

Wien (OTS) -

Die International Christian School of Vienna (ICSV) hat am 21. November mit einem feierlichen Spatenstich den Beginn der Bauarbeiten für ihren neuen Schulcampus im 22. Wiener Gemeindebezirk eingeläutet. Dieser Schritt markiert ein neues Kapitel in der fast 40-jährigen Geschichte der Schule, in der sie qualitativ hochwertige, christlich geprägte Bildung für die lokale und internationale Gemeinschaft in Wien anbietet.

Bis Sommer 2027 soll der neue, speziell für den Unterricht konzipierte Campus in der Wagramer Straße eröffnet werden, wo Platz für bis zu 600 Schülerinnen und Schüler geschaffen wird – nahezu eine Verdoppelung der aktuellen Kapazität. Der 11.300 m² große Campus wird ein amerikanisches Rotationsklassenzimmer-System, offene Lernzonen, vier Naturwissenschaftliche Labore sowie umfangreiche Sport- und Bewegungsflächen bis hinauf auf das Dach umfassen, darunter eine wandelbare Turnhalle mit integrierter Bühne für Musik- und Theateraufführungen.

Der neue Campus spiegelt auch das Verantwortungsbewusstsein der ICSV für Nachhaltigkeit wider. Das Projekt strebt eine klimaaktiv-Gold-Zertifizierung an und integriert unter anderem eine Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage und großzügige Begrünung. Während der gesamten Bauzeit wird der Unterricht am bestehenden Standort fortgeführt, unterstützt durch eine sorgfältige Planung, um weiterhin ein sicheres und stabiles Lernumfeld für Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitende zu gewährleisten.

Seit 1986 besuchen Schülerinnen und Schüler aus über 65 Nationen die International Christian School of Vienna. Die Schule bietet einen amerikanischen Lehrplan an, seit 2018 zusätzlich das „International Baccalaureate Diploma Programme", und bereitet ihre Absolventinnen und Absolventen auf ein Studium in Österreich, Europa, dem Vereinigten Königreich, den USA und weltweit vor. Während Englisch die Unterrichtssprache ist, hat Deutsch als Fremdsprache in allen Klassenstufen einen hohen Stellenwert. Die ICSV verfolgt den Auftrag, junge Menschen zu befähigen, ein zielgerichtetes, von christlichen Werten geprägtes Leben mit positivem Einfluss zu führen, indem starke akademische Leistungen mit geistlicher und charakterlicher Bildung vereint werden.



„Dieser Spatenstich ist weit mehr als der Beginn eines Bauprojekts; er ist die Erfüllung eines lang ersehnten Traums, auf den unsere gesamte Schulgemeinschaft mit großer Vorfreude gewartet hat“, sagt Siebert J. Myburgh, Direktor der ICSV. „Unser neuer Campus wird eine moderne Lernumgebung bieten, die individuelle Bildung betont und in der Schülerinnen und Schüler aus allen Kulturen und Glaubensrichtungen wertgeschätzt und herzlich willkommen sind.“

Das Projekt wird in Partnerschaft mit Gass Immobilien, Neumayer Projektmanagement, Generalunternehmer Handler Bau GmbH und dem Architekturbüro Franz&Sue umgesetzt, deren Expertise die Vision der Schule unterstützt. Beim Spatenstich feierten Bezirksrat Ismail Al-Hashimy und Nina Hochleitner, QM für den 22. Bezirk (Bildungsdirektion Wien), und Peter Zalud, Vorsitzender des Rates der Freikirchen in Österreich (FKÖ), gemeinsam mit der Schulleitung, Eltern, Schülerinnen, Schülern und Freunden die Zukunft der christlichen Bildung in Wien.