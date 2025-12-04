Rolf Schumann von Schwarz-Digits im neuen DUP-Podcast: "Daten sind das neue Öl - und Europa ist das neue Texas"

Neckarsulm/Hamburg (OTS) -

Rolf Schumann fordert im Interview mit DUP UNTERNEHMER ein neues Selbstbewusstsein: "Data is the new code für Wohlstand", sagt er. Denn Künstliche Intelligenz (KI) sei längst Realität - und Europa sitze auf einem Datenschatz, der die Basis für Wohlstand und Souveränität sein könnte. Der Co-CEO von Schwarz Digits ist sich sicher: Wer Daten klug nutzt, könne Freiheit, Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit erreichen. Aber Schumann warnt auch vor blinder Abhängigkeit von Anbietern großer Modelle und ruft zu mehr Mut und Werten im Umgang mit Technologie auf.

"Künstliche Intelligenz ist gesetzt. Der Treibstoff von KI sind Daten - und davon haben wir in Europa enorm viel. In unseren Unternehmen steckt ein riesiger Datenschatz. Daraus entsteht Erfolg und Wohlstand", sagt Schumann im Podcast DUP Business Talk. Daten seien das neue Öl und "Europa ist das neue Texas" so sein Fazit. Im neuen Podcast des Wirtschaftsmagazins DUP UNTERNEHMER entwirft der Spitzenmanager ein entschieden optimistisches Bild der europäischen Zukunft in Zeiten von Künstlicher Intelligenz. Für ihn steht fest: "KI ist längst Realität, keine Vision." Sie sei die mächtigste Technologie unserer Zeit - und Europa besitze mit Talent, Wissen und Daten alle Voraussetzungen, sie aktiv gestalten zu können.

Europa müsse erkennen, dass es mit seinem gigantischen Binnenmarkt, seiner Ausbildungskompetenz und seiner technischen Expertise die stärkste Ausgangsposition der Welt besitzt. Schumann: "Wir sind größer als die Nummer eins der globalen Wirtschaft - das sollten wir endlich nutzen." Dabei sei entscheidend, nicht in Überregulierung zu verfallen, sondern in Infrastruktur und Rahmenbedingungen zu investieren. "Die Politik weiß genau, dass es dafür jetzt die richtigen Voraussetzungen braucht. Wir brauchen keine Pläne - wir brauchen Mut zu handeln", sagt der Co-CEO von Schwarz Digits.

Schumann plädiert für ein neues Verständnis von Arbeit und Verantwortung. KI werde die Arbeitswelt verändern, aber keine Jobs vernichten. "Jede Tätigkeit wird durch KI auf ein neues Niveau gehoben. Die Standardarbeit verschwindet. Und jeder hat die Chance, sich selbst neu zu erfinden. Das gilt für Akademiker wie für Handwerker. Entscheidend ist, ob man seinen Job gut macht - dann hat man immer eine Perspektive." Besonders im Dienstleistungssektor sieht Schumann enormes Wachstumspotenzial: "In Deutschland gibt es großes Potenzial im Service-Bereich. Genau dort liegen unsere Chancen. Denn KI schafft Kapazität, Menschen liefern den Mehrwert."

Gleichzeitig mahnt er im DUP-Podcast an, dass Künstliche Intelligenz kein Ersatz für menschliches Denken sein dürfe. "Ich würde mir wünschen, dass Menschen sich wieder mehr Zeit nehmen, um nachzudenken. KI hilft uns, Informationen zu sortieren, damit wir am Ende nach unseren eigenen Werten entscheiden." Sie könne die Gesellschaft sogar auf ein neues, wertebasiertes Fundament stellen. "Wenn ich mir anschaue, dass viele vier Stunden lang Nachrichten durchscrollen, von denen nur zwanzig Prozent relevant sind, kann mir KI helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Dann habe ich drei Stunden gewonnen, um mich mit den Kernfragen zu beschäftigen. KI schenkt mir Zeit", so Schumann.

Auch die europäische Unternehmenskultur müsse sich wandeln. "Die Deutschen wenden die meiste Energie dafür auf, um Veränderung zu verhindern und zu verharren. Wenn sie aber verstanden haben, dass die Veränderung nicht mehr aufzuhalten ist, setzen sie noch mehr Energie daran, sich an die Spitze zu setzen - dann sind wir nicht mehr zu stoppen." Veränderung sei für ihn eine Frage der Haltung. Schumann: "Jeder mag Veränderung, wenn sie woanders stattfindet. Wir müssen sie aber selbst annehmen und positiv gestalten. KI ist weder gut noch schlecht - es kommt darauf an, was wir daraus machen."

Schumann sieht in Daten den Schlüssel zu Wohlstand und Souveränität. "Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Wir haben noch lange nicht das Potenzial gehoben, das in unseren Daten steckt. Daten wachsen nach - alle zwei Jahre entstehen neunzig Prozent neue Daten. Sie sind ein natürlicher Rohstoff, der durch unser Handeln permanent neu entsteht." Sein Appell: Europa müsse lernen, diese Ressource selbst zu veredeln. "Data is the new code. Wer Daten klug raffiniert, schafft Prosperität und Wohlstand."

Kritisch äußert sich Schumann zu US-amerikanischen KI-Modellen. "Es gibt Systeme, die haben einen gewissen Bias. Entscheidend ist, dass wir in Europa unsere eigenen Werte einbringen und auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit setzen." Statt blindem Vertrauen in globale Tech-Konzerne fordert er mehr europäische Souveränität. "Wir tragen Verantwortung für Hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein großes Ökosystem. Wenn wir uns in eine Abhängigkeit von Hyperscalern begeben, die uns faktisch erpressen, müssen wir handeln. Die Alternative liegt in unserem eigenen Talent und unserer Technologiekompetenz."

Schumann sieht in der digitalen Unabhängigkeit eine Frage des europäischen Selbstverständnisses. "Souveränität bedeutet für mich, jederzeit vom Verhandlungstisch aufstehen zu können, ohne einen Nachteil zu haben. Wir müssen die digitale Souveränität zurückholen. Europa hat alles, was es braucht - Talent, Wissen, Kapital und Werte."

Trotz aller Herausforderungen blickt Schumann mit Zuversicht nach vorn. "Wir haben eine erfolgreiche Zukunft vor uns. Ich glaube an Deutschland, an Europa, an unsere Werte und an unseren Mut. Wir dürfen nicht vergessen: Wir haben den größten Binnenmarkt der Welt und die besten Ingenieure, Forscher und Unternehmer. Wenn wir dieses Potenzial mit Mut und Unternehmertum verbinden, werden wir die KI-Zukunft gestalten - nicht nur nutzen."

Den Podcast hören Sie in voller Länge hier: https://www.youtube.com/watch?v=-_fOz36wcs0