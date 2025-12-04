Hary Prinz und Anna Unterberger verfallen in ORF-Landkrimi-Premiere am 9. Dezember dem „Steirerwahn“

Wien (OTS) -

Einen neuen Landkrimi-Rekord stellten Hary Prinz und Anna Unterberger am 10. Dezember 2024 bei der ORF-1-Premiere des zwölften Steiermark-Falls der beliebten ORF-Reihe auf, als sie gemeinsam mit bis zu 997.000 Zuseherinnen und Zusehern den „Steirermord“ an der Verlobten des von Tobias Moretti gespielten Grafen Glanzberg untersuchten – und dabei mit 35 bzw. 42 Prozent in den Zielgruppen 12+ und 12–29 Landkrimi-Marktanteils-Spitzenwerte erreichten. Dem „Steirerwahn“ verfällt das Duo am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON im 13. Steiermark-Film, wenn eine Mordserie die Gemeinschaft der „Apfelbrenner“ erschüttert, die nach altem Rezept einen teuren Edelbrand herstellt und nicht für den friedlichen Umgang untereinander bekannt ist. Vor der Kamera standen für den von Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet, inszenierten Landkrimi u. a. in Fürstenfeld und Umgebung neben Hary Prinz und Anna Unterberger auch Christoph Kohlbacher sowie Helmut Köpping, Harald Krassnitzer, Hilde Dalik, Simon Hatzl, Liam Noori und Jaschka Lämmert sowie viele andere. „Steirerwahn“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher.

Mehr zum Inhalt

Der steirische Bund der „Apfelbrenner“ wird von einer mysteriösen Mordserie erschüttert. Was zunächst wie ein Unfall erscheint, entwickelt sich für die Ermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) rasch zu einem komplexen Kriminalfall voller Verdächtiger. Ein unaufgeklärter Todesfall aus der jüngeren Vergangenheit dürfte den Rachefeldzug gegen die Apfelschnapsbrenner entfacht haben und die „Apfelbrenner“ fragen sich: Ist der Mörder einer von ihnen oder ein externer Feind?

„Steirerwahn“ ist eine Koproduktionen der Allegro Film mit der ARD Degeto Film für die ARD und dem ORF mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

„Steirerstich“: ORF-Premiere des 14. Steiermark-Landkrimis am 29. Dezember

Nach einem „Steirerstich“ wird am Montag, dem 29. Dezember, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON außerdem der Küchenchef eines Wirtshauses, der seine Finger nicht nur in den Koch-, sondern auch in den Geldtöpfen des hausinternen Sparvereins hatte, tot aufgefunden, wenn Anna Unterberger im 14. Steiermark-Film der Reihe ein letztes Mal an der Seite von Hary Prinz die Ermittlungen aufnimmt.

ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen

Der neue ORF-Landkrimi „Steirerwahn“ steht bereits 24 Stunden vor seiner ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zum Streamen zur Verfügung, wo auch weitere Filme der ORF-Erfolgsreihe abrufbar sind.